Cayó una banda que robaba vehículos y hacía entraderas en Neuquén

Los delincuentes atacaron varias localidades de la provincia. La Policía secuestró armas, inhibidores y un vehículo.

Un importante operativo policial permitió desarticular una banda de delincuentes dedicada al robo de vehículos y a las entraderas en distintas localidades de la provincia de Neuquén .

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Sustracción de Automotores de la Policía , tras una investigación que se inició en febrero a partir de una denuncia por el robo de una camioneta en Plottier.

A partir de este hecho, los investigadores detectaron que los sospechosos actuaban de manera coordinada, utilizando un vehículo de apoyo, lo que permitió establecer que no se trataba de un hecho aislado sino de una organización con roles definidos.

Con el avance de la causa, la Policía logró vincular a la banda con al menos ocho hechos delictivos ocurridos en Neuquén capital y Centenario, donde sustraían vehículos y cometían robos en viviendas bajo la modalidad de entraderas.

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Modus operandi

En todos los casos, los delincuentes actuaban con un esquema similar: seleccionaban previamente los objetivos, utilizaban inhibidores de señal para evitar el cierre de los vehículos, contaban con un rodado de apoyo para facilitar la fuga y empleaban equipos de comunicación para coordinar los movimientos.

Además, modificaban chapas patente y ocultaban sus rostros con capuchas o pasamontañas, lo que dificultaba su identificación. Este patrón repetido fue clave para que los investigadores pudieran reconstruir la mecánica delictiva y vincular los distintos episodios.

Con las pruebas reunidas tras más de dos meses de tareas investigativas, la Policía concretó allanamientos simultáneos en distintos puntos de la región, que resultaron determinantes para desarticular la banda.

Qué elementos secuestraron

Durante los procedimientos se logró secuestrar de armas de fuego, inhibidores de señal, equipos de comunicación, chapas patente, llaves de vehículos y prendas utilizadas durante los robos, además de un automóvil presuntamente empleado en los ilícitos.

Como resultado, varias personas quedaron a disposición de la Justicia y fueron notificadas de su imputación en la causa. Uno de los involucrados se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria al momento de cometer los delitos, lo que agrava su situación judicial.

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El operativo fue resultado de un trabajo sostenido que incluyó análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, tareas de campo e intervenciones telefónicas, lo que permitió reconstruir el accionar de la banda e identificar a sus integrantes.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento refleja la capacidad investigativa y el compromiso del personal policial en la lucha contra el delito organizado, logrando desarticular una estructura que operaba en varias ciudades y llevaba adelante múltiples ilícitos.