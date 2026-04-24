Recuperaron una camioneta robada a mano armada y demoraron a un sospechoso

La víctima tuvo que ser hospitalizada por las graves lesiones que le causaron al momento del robo.

En medio del creciente robo de vehículos en Neuquén, un operativo policial permitió recuperar una camioneta que había sido robada a mano armada minutos antes. También demoraron al presunto conductor del vehículo mientras circulaba por el oeste neuquino.

Según consignó la Policía, el procedimiento fue realizado durante la noche del miércoles 23 de abril por personal de la Comisaría 20 , que se encontraba realizando patrullajes preventivos cuando recibió una alerta del Centro de Operaciones Policiales.

Según la información inicial, un utilitario había sido sustraído en jurisdicción de otra dependencia y se dirigía hacia la Ruta Provincial 67 . Poco después, los efectivos observaron una camioneta gris, características coincidentes con las informadas, circulando por la zona oeste de la capital.

Por los golpes la víctima terminó en el hospital

Tras interceptarlo y verificar los datos, confirmaron que se trataba del vehículo denunciado como robado, por lo que el conductor fue demorado en el lugar.

Mientras se realizaban las primeras diligencias, se confirmó que el propietario del utilitario había sido abordado por desconocidos que, bajo amenazas con un arma y mediante agresiones físicas, le robaron la camioneta.

El hombre debió ser trasladado a un centro de salud, donde los médicos constataron que presentaba lesiones graves. La investigación continúa para determinar si hubo otras personas involucradas en el violento asalto.

mano armada robo camioneta

En tanto, el demorado quedó imputado en una causa por robo calificado y lesiones graves. El vehículo quedó secuestrado bajo cadena de custodia y fue trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

Persecución de película: chocó a dos móviles policiales tras un tiroteo

Un hombre de 25 años terminó detenido este jueves tras una persecución policial de película por las calles del noreste de la ciudad de Neuquén, tras un tiroteo, robo, colisiones con móviles de la Policía de la provincia de Neuquén e intento de fuga a pie.

El comisario inspector Agustín Galeno relató a LM Neuquén cómo se dio la persecución y captura de un joven que protagonizó un intento de evasión de la Policía que le resultó infructuoso. “Alrededor de las 16 de esta tarde, a requerimiento del servicio de monitoreo urbano de la Policía de Neuquén, se irradia preventivamente la ubicación de una camioneta Citroën modelo Berlingo de color azul”, sostuvo el comisario Geleano.

E indicó que, además de los datos de dominio, por el sistema de videocámaras, aparentemente, el conductor del vehículo habría efectuado detonaciones de arma de fuego en calle Delegados Territoriales neuquinos y Caballera del Frío.

robo- persecución- noroeste-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Personal policial que patrullaba la zona detectó que el vehículo circulaba por 1° de Enero, en dirección a la calle Néstor Barros. Al intentar identificar al conductor, este emprendió la huida, dando inicio a una persecución por diversas calles de ese sector de la ciudad. En calle 1° de Enero y Las Torcazas, un efectivo a bordo de una motociclieta de la Policía intentó interceptar la camioneta, pero esta colisionó a drede con el rodado menor. "Lo intentó derribar, pero el efectivo policial con buen tino se arroja desde la motocicleta y así logró evitar que la camioneta colisione a él. Colisiona al motovehículo, pero no al efectivo policial", detalló.

El comisario agregó que la fuga continuó, y en Primero de Enero y Néstor Barros, la camioneta retomó por Lago Muster y Racedo donde impactó con otro móvil policial, una camioneta Amarok, dañando su carrocería, espejo retrovisor y el lateral de las puertas.