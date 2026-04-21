Llegaba a su casa y le dispararon frente a su nieta de 4 años: todo quedó grabado

Un hombre fue atacado por al menos cinco personas armadas que comenzaron a disparar, mientras él intentaba refugiarse.

La nieta de cuatro años estaba junto a la víctima cuando los delincuentes dispararon durante el intento de robo

Un intento de robo terminó con disparos a un hombre, quien se encontraba junto a su nieta de cuatro años, y la detención de uno de los delincuentes por parte de vecinos. Quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en horas de la noche en La Matanza. Allí, el hombre había llegado a su casa en una camioneta Renault Kangoo junto a la menor cuando fue interceptado por al menos cinco ladrones armados, que lo rodearon y efectuaron disparos para intimidarlo.

Según informaron fuentes policiales, la víctima había estacionado su vehículo cuando aparecieron los delincuentes. El ataque fue directo y rápido, sin margen de reacción.

En ese contexto, uno de los ladrones efectuó dos disparos con el objetivo de amedrentar. El hombre logró refugiarse junto a su nieta en una vivienda cercana mientras los tiros impactaban en el entorno. Uno de los proyectiles quedó incrustado en una pared, lo que confirmó el nivel de violencia del episodio.

el impactante momento en que un ladrón le disparó a un hombre frente a su nieta de 4 años El ataque ocurrió frente a la nieta del hombre, lo que agravó la escena y marcó el desenlace del hecho

La presencia de la menor fue clave: al advertirla, los delincuentes desistieron del robo y escaparon sin concretarlo. Sin embargo, la secuencia dejó una situación de alto riesgo que pudo haber terminado en tragedia.

La reacción de los vecinos y la detención

Tras escuchar los disparos y los gritos, varios vecinos salieron a la calle y comenzaron a perseguir a los sospechosos. La reacción fue inmediata y logró frenar la huida de uno de ellos.

El delincuente fue reducido a golpes, desarmado y retenido hasta la llegada de la Policía. La intervención vecinal permitió capturar a uno de los asaltantes, en medio de una situación caótica y peligrosa.

El detenido fue identificado como Sebastián Alejandro Basualdo, de 21 años, domiciliado en Laferrere. Al arribar al lugar, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 largo con dos proyectiles en la recámara y otros dos ya percutados, en línea con los disparos realizados durante el hecho.

La causa quedó en manos del fiscal Federico Medone, quien la caratuló como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y disparos de arma de fuego.

Un patrón que se repite en La Matanza

El episodio no es aislado. En las últimas semanas se registraron otros hechos violentos en la misma zona, con intentos de robo que también incluyeron disparos y enfrentamientos.

En distintos casos recientes en González Catán, víctimas fueron atacadas a tiros en plena vía pública, incluso en presencia de menores, lo que refleja un nivel de violencia cada vez más alto en los asaltos.

Además, algunos de estos episodios derivaron en tiroteos con policías o en enfrentamientos con vecinos, lo que evidencia una escalada en la conflictividad. La Policía continúa analizando los videos de las cámaras de seguridad del hecho más reciente para identificar al resto de los delincuentes, que lograron escapar.

El caso vuelve a poner en discusión la situación de seguridad en el conurbano y el rol de los vecinos ante situaciones límite. En este contexto, la combinación de robos armados, presencia de menores y reacción vecinal configura un escenario cada vez más preocupante para quienes viven en la zona.