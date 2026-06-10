Compró ropa y perfumes con una tarjeta robada: le allanaron la casa y encontraron droga

La investigación comenzó tras la denuncia de una joven que detectó consumos no autorizados. Secuestraron prendas, tickets de compra, un auto y cocaína.

Una investigación por el uso fraudulento de una tarjeta de crédito robada derivó en un allanamiento positivo en la provincia de Neuquén , donde la Policía secuestró elementos adquiridos con las compras cuestionadas y encontró droga de manera circunstancial.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones, en el marco de una causa iniciada tras la denuncia de una joven que detectó movimientos y consumos que no había realizado en distintos comercios y perfumerías de la ciudad.

De acuerdo con la investigación, los efectivos analizaron registros de cámaras de seguridad y otras evidencias que permitieron identificar a la presunta autora de las maniobras fraudulentas en un domicilio de Neuquén capital.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Muten, donde los investigadores buscaban pruebas vinculadas al uso indebido de la tarjeta sustraída.

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Qué elementos secuestró la Policía

Durante el procedimiento, la Policía secuestró prendas de vestir, calzado, bolsas de distintos comercios, tickets de compra, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

Además, fue incautado un Fiat Mobi blanco, vehículo que habría sido utilizado durante los hechos investigados.

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Un hallazgo inesperado

Mientras se desarrollaba la diligencia judicial, los efectivos encontraron sustancias sospechosas, por lo que se solicitó la intervención de personal especializado de Antinarcóticos.

Tras realizar las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Como resultado, se procedió al secuestro de 2,85 gramos de cocaína y a la notificación judicial de uno de los moradores de la vivienda por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

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La causa sigue en investigación

La investigación principal continúa enfocada en la presunta defraudación mediante el uso de una tarjeta de crédito sustraída. Los elementos secuestrados serán analizados para determinar el alcance de las compras realizadas y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

En tanto, la causa vinculada al hallazgo de droga quedó bajo intervención de la Justicia Federal, que evaluará la situación procesal de la persona notificada durante el allanamiento.

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Hacía estafas millonarias con tarjetas de crédito: la allanaron y encontraron cocaína y marihuana

Las estafas con tarjetas siempre estan a la orden del dia. A comienzos de mayo, una mujer fue demorada sospechada de mantener un importante negocio a base a estafas mediante el uso de tarjetas de crédito robadas. Pero además, durante las diligencias en su vivienda también secuestraron una cantidad importante de drogas.

El "multirubro" funcionaba en una casa del barrio Cordón Colón de la ciudad y estaba siendo estudiado por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

En el marco de una investigación por la presunta estafa, personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén realizó tareas de campo y luego el allanamiento este miércoles por la tarde.

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El caso se abrió a partir de una denuncia radicada por una vecina que reportó el extravío de documentación personal y tarjetas bancarias. Posteriormente, la damnificada detectó consumos no autorizados por montos millonarios superiores a los cuatro millones de pesos en distintos comercios de Neuquén.

De esta manera, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, dispuso tareas investigativas como el análisis de registros fílmicos y diversas diligencias que permiteron al personal policial identificar a la presunta autora de las maniobras y establecer el domicilio donde residiría.

El principal hallazgo que se podría constituir en evidencia para la eventual acusación contra la estafadora son las prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas al momento de realizar las compras investigadas. Además, una importante suma de dinero en efectivo.

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Asimismo, se demoró a la mujer de 36 años, sindicada como la presunta responsable de la estafa. En el lugar también se constató la presencia de sustancias estupefacientes, por lo que intervino el Departamento Antinarcóticos, que procedió al secuestro de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína. En consecuencia, las personas presentes fueron notificadas por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.