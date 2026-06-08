Alerta por estafas en Neuquén: prometen figuritas del Mundial y vacían cuentas

Una modalidad estafatoria encontró como anzuelo el fervor por el evento deportivo más multitudinario. El Departamento de Delitos Económicos hizo recomendaciones.

El clásico fervor por el Mundial de fútbol y los productos ligados al evento deportivo que ocurre cada cuatro años se convirtió en una nueva oportunidad para los ciberdelincuentes. Las figuritas del Mundial se volvieron un caso especial de estafas virtuales.

En Neuquén, el Departamento de Delitos Económicos (DDE) investiga esta modalidad que utilizaba falsas promociones en redes sociales. De acuerdo al comisario Gerardo Oviedo, del DDE de la Policía del Neuquén, los delincuentes no desaprovechan el contexto que permite " mayor captación de aficionados".

"Estamos próximos a disfrutar y millones de personas se colocan detrás de la pantalla en búsqueda de algún tipo de elementos y generalmente visitan redes sociales, lugares donde no recomendamos visitar para la compra de algún tipo de productos", indicó.

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"Los ciberdelincuentes aprovechan la carga emocional que generan estos eventos, la escasez de productos y la ansiedad por conseguirlos para que las personas actúen rápido y sin verificar la información", explicó.

La investigación continúa y, por el momento, no hay personas detenidas. Según indicó Oviedo, en este tipo de maniobras los responsables suelen operar desde grandes centros urbanos como Córdoba, Rosario o Buenos Aires, lo que complejiza las tareas de identificación.

Cómo operan los estafadores

Según detalló, la víctima realizó una transferencia bancaria a una cuenta de una persona física. Una vez acreditado el pago, recibió una dirección donde supuestamente debía retirar la mercadería. Recién al llegar al lugar descubrió que había sido engañada: la dirección correspondía a una oficina del Poder Judicial y no existía ningún producto para entregar.

La investigación permitió detectar que la misma modalidad también habría sido utilizada para ofrecer televisores, equipos de audio, entradas y paquetes turísticos relacionados con el Mundial.

"Lo que intentan siempre es que el comprador sea apurado y no utilice el sentido común antes de realizar la transferencia", señaló Oviedo.

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Además, muchas veces los enlaces redireccionan a páginas que imitan casi a la perfección a comercios reconocidos. Las diferencias suelen ser mínimas: una letra cambiada en la dirección web, una terminación distinta o pequeños detalles que pasan desapercibidos para la mayoría de los usuarios.

La recomendación de la Policía para evitar estafas

Desde Delitos Económicos recomendaron evitar realizar compras a través de enlaces encontrados en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok para la realización de una operación comercial y verificar siempre que se trate de los sitios oficiales de las empresas.

También aconsejaron revisar cuidadosamente la dirección web, comprobar que la página cuente con certificados de seguridad y desconfiar de promociones demasiado convenientes o que exijan pagos inmediatos mediante transferencias bancarias. Se podría sumar también que es deber desconfiar de los pedidos de información al respecto de las tarjetas de crédito, ya sea por mail o por otras vías.

"Los ciberdelincuentes buscan a través de estos enlaces infectar diferentes computadoras, buscan quitar contraseñas, acceder a cuentas bancarias, acceder a billeteras virtuales, solicitar préstamos y principalmente, que la persona concrete diferentes transferencias por la cancelación de algún tipo de producto, producto que nunca llega", señaló.

Album y figuritas del Mundial 2026 (1)

La advertencia apunta a que detrás de una oferta tentadora puede esconderse una estafa que termina con dinero perdido y una dirección de retiro que no conduce a ningún producto, sino directamente al lugar donde hacer la denuncia. La recomendación, a su vez se enfoca en la prevención porque una vez que se concreta la estafa es muy difícil lograr trazar la ruta del dinero.

Insólita estafa al Colegio de Bioquímicos

Un insólito episodio también es investigado por la DDE y provocó fuertes dolores de cabeza al Colegio de Bioquímicos de Neuquén. Cuando las empleadas intentaban radicar la denuncia telefónica por un robo de tarjetas que había ocurrido en la sede principal de la entidad, cayeron en una estafa millonaria que vació las cuentas.

La investigación está a cargo de la fiscal del caso Rocío Rivero, recientemente incorporada a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. En primer lugar, desde fiscalía se tomó conocimiento que el viernes 29 de mayo empleados de la Cooperativa CALF acudieron por el incendio de un transformador en calle Entre Ríos y Alberdi, al mismo tiempo que un grupo de efectivos policiales intentaba reconstruir qué había ocurrido en dos lugares que robaron.

De acuerdo a lo relevado, habrían detectado a través de cámaras de seguridad que un hombre ingresó al Colegio de Bioquímicos de Neuquén y luego al Bodegón B9, un local gastronómico.

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La persona registrada en videos ingresó de madrugada por el patio interno y pudo llevarse algunas botellas. Sin embargo, no pudo entrar al interior del salón pese a que intentó realizar un boquete. Luego de los destrozos, constataron que realizó el robo a la entidad de bioquímicos, donde se llevó una cartera con tarjetas bancarias y una base de datos con información sobre los asociados.

Cómo fue la estafa millonaria al Colegio de Bioquímicos

En medio del operativo de Criminalística, una autoridad del Colegio de Bioquímicos se dirigió a realizar la denuncia del robo a la Comisaría Primera. Mientras realizaba la presentación, los efectivos le ordenaron realizar la denuncia de robo a los bancos para resguardar las cuentas.

Por este motivo, la autoridad dio el aviso a las empleadas para que realizaran de inmediato la denuncia telefónica y bloquearan los plásticos, con el objetivo de evitar movimientos fraudulentos.

Sin embargo, en medio de la urgencia y ante las dificultades para comunicarse con las entidades bancarias, una de las personas involucradas buscó en internet un número telefónico para realizar el trámite. Fue entonces cuando cayó en una maniobra de estafa que terminó agravando significativamente la situación.

Según trascendió, quienes atendieron el llamado se hicieron pasar por representantes de la entidad correspondiente y, mediante engaños, fueron obteniendo información sensible vinculada a las cuentas bancarias del Colegio. Con esos datos lograron realizar una serie de transferencias millonarias.