Insólita estafa al Colegio de Bioquímicos: les robaron las tarjetas y, creyendo que denunciaban, empleadas vaciaron la cuenta

El monto asciende a más de 400 millones de pesos enviados por transferencias del Colegio a los estafadores. Investiga la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Un insólito episodio provocó fuertes dolores de cabeza al Colegio de Bioquímicos de Neuquén . Cuando las empleadas intentaban radicar la denuncia telefónica por un robo de tarjetas que había ocurrido en la sede principal de la entidad, cayeron en una estafa millonaria que vació las cuentas.

El engaño significó un fuerte daño al Colegio que tiene asociados al 99 % de los Laboratorios instalados en la provincia de Neuquén y su participación en la Caja Previsional para Profesionales le ofrece al asociado el beneficio de una jubilación, además de otros, de acuerdo a la información provista en su sitio.

La investigación está a cargo de la fiscal del caso Rocío Rivero, recientemente incorporada a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

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Quisieron hacer un boquete pero no pudieron

El viernes 29 de mayo tres hechos implicaron la intervención de las autoridades. Mientras empleados de la Cooperativa CALF se encargaban del riesgoso incendio de un transformador en calle Entre Ríos y Alberdi, un grupo de efectivos policiales intentaba reconstruir qué había ocurrido en dos lugares: un comercio y la entidad mencionada.

De acuerdo a lo relevado, habrían detectado a través de cámaras de seguridad que un hombre ingresó al Colegio de Bioquímicos de Neuquén y luego al Bodegón B9, un local gastronómico.

La persona registrada en videos ingresó de madrugada por el patio interno y pudo llevarse algunas botellas. Sin embargo, no pudo entrar al interior del salón pese a que intentó realizar un boquete. Luego de los destrozos constataron que realizó el robo a la entidad de bioquímicos, donde se llevó una cartera con tarjetas bancarias y una base de datos con información sobre los asociados.

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Cómo fue la estafa millonaria al Colegio de Bioquímicos

En medio del operativo de Criminalística una autoridad del Colegio de Bioquímicos se dirigió a realizar la denuncia del robo a la Comisaría Primera. Mientras realizaba la presentación los efectivos le ordenaron realizar la denuncia de robo a los bancos para resguardar las cuentas.

Por este motivo, la autoridad dio el aviso a las empleadas para que realizaran de inmediato la denuncia telefónica y bloquearan los plásticos, con el objetivo de evitar movimientos fraudulentos.

Sin embargo, en medio de la urgencia y ante las dificultades para comunicarse con las entidades bancarias, una de las personas involucradas buscó en internet un número telefónico para realizar el trámite. Fue entonces cuando cayó en una maniobra de estafa que terminó agravando significativamente la situación.

Según trascendió, quienes atendieron el llamado se hicieron pasar por representantes de la entidad correspondiente y, mediante engaños, fueron obteniendo información sensible vinculada a las cuentas bancarias del Colegio. Con esos datos lograron realizar una serie de transferencias millonarias.

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Las primeras estimaciones tras la presentación de un abogado del Colegio de Bioquímicos en la fiscalía indican que el perjuicio económico rondaría más de 400 millones de pesos. Entre las operaciones detectadas figura al menos una transferencia por aproximadamente 120 millones de pesos, aunque los investigadores continúan reconstruyendo el movimiento completo de los fondos.

Según confirmó Fiscalía, en primera instancia Rivero ordenó al Departamento de Delitos Económicos de la policía a determinar la trazabilidad del dinero transferido, una tarea clave para conocer el destino de los fondos y eventualmente recuperarlos.

Para ello se solicitarán registros bancarios, información sobre las cuentas receptoras y también los datos de las líneas telefónicas utilizadas durante la maniobra.

Entre las medidas previstas figura el análisis del teléfono desde el cual se realizó la llamada al supuesto servicio de atención, así como de los números con los que mantuvieron contacto las víctimas de la estafa.

Los pesquisas no descartan que las transferencias hayan sido derivadas a múltiples cuentas con el objetivo de dificultar el rastreo, una modalidad habitual en este tipo de delitos informáticos. Mientras tanto, la investigación busca establecer con precisión cómo se obtuvo la información que permitió concretar las operaciones y si existieron otras personas involucradas en la maniobra.