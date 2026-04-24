Gran Neuquén Sur de fiesta: una renovada plaza se suma a los espacios verdes del barrio

Lleva el nombre de Manuel Ulloa, un antiguo poblador de ese sector del oeste de la ciudad. Las obras estuvieron a cargo de la Municipalidad de Neuquén.

Vecinos y vecinas de Gran Neuquén Sur vivieron durante la mañana de este viernes un momento esperado: la inauguración de la renovada Plaza Ulloa . Un espacio público que, según el municipio fue diseñado como parque “inclusivo, moderno y un punto de encuentro para el barrio”.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini y los vecinos cortaron juntos las cintas inaugurales en un clima de festejo. Ubicada entre las calles Albardón, Coronel Enrique Godoy y Olivares, la plaza fue completamente transformada.

“Hoy devolvemos a la comunidad un espacio que merece y que cuidarán con orgullo”, afirmó Pasqualini y agregó “queremos que la Plaza Ulloa sea un lugar de encuentro, de juego y de vida para las familias de Gran Neuquén Sur porque es un espacio que construyeron los vecinos hace treinta años atrás y que tiene un sentido de pertenencia muy importante”, dijo.

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A la memoria de un conocido vecino

La funcionaria recordó que el nombre que lleva la plaza es en homenaje a unos de los vecinos que impulsó este espacio verde.

“Trabajamos mucho con los vecinos porque en la plaza, durante un determinado tiempo, hubo feriantes. Logramos trabajar con ellos para que fuesen a otras ferias y recuperar este espacio público por eso hoy estamos celebrando con mucha emoción esta inauguración”, continuó y mencionó que la obra está enmarcada en el Plan de Mejoramiento de Espacios Públicos y demandó una inversión municipal de 113 millones de pesos.

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También adelantó que “en breve la vamos a ver verde, porque ya está toda sembrada. Y nos hemos comprometido con el barrio a trabajar sobre un mural de Malvinas, que es algo que los vecinos quieren que tenga”.

“Para nosotros hoy es un día muy importante. Cumplimos con un reclamo y los vecinos nos dicen qué bueno que el barrio recupera este espacio recreativo de encuentro. En cada uno de los barrios, cuando recuperás o inaugurás una plaza, aparece el lugar de encuentro: donde los vecinos se apropian, donde los chicos juegan, donde las familias la disfrutan. Ese es el sentido”.

Las hijas de Ulloa

Emocionadas las hijas de Manuel Ulloa agradecieron la obra que fue un sueño de su padre: “Para nosotras es muy emocionante ver la plaza reinaugurada después de treinta años. Recordamos mucho a nuestro papá a través de lo que nos vamos encontrando en el camino; éramos muy chiquitas cuando falleció”, contaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianoGaidoOk/status/2047703762949603338&partner=&hide_thread=false Gran Neuquén Sur ya disfruta la renovada Plaza Ulloa

Un espacio esperado que vuelve como parque inclusivo, moderno y punto de encuentro del barrio.

Inversión municipal de $113 millones

Juegos integradores y posta saludable

Iluminación LED y veredas accesibles pic.twitter.com/H11q86Bnki — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) April 24, 2026

“Estamos muy contentas de poder estar acá y verla armada. Ojalá la disfruten y la cuiden”, coincidieron Rocío y Luciana.

A su turno, Juan Martín Gonzáles, director de Proyectos y Espacios Verdes detalló que entre las mejoras más destacadas figura la construcción de veredas de hormigón interiores y perimetrales, que garantizan una circulación cómoda y accesible para personas de todas las edades y movilidades. También se instaló un sistema integral de iluminación LED compuesto por 11 columnas de 10 metros de altura y una imponente torre central de 13 metros, que permitirá que el espacio sea utilizado con total seguridad durante las noches.

Los detalles del espacio

“El nuevo diseño priorizó especialmente la inclusión y la salud. Se habilitó un sector infantil con dos juegos integradores para que todos los niños y niñas, sin distinción, puedan participar y divertirse. Y para los adultos, se instaló una posta saludable completamente equipada para fomentar la actividad física al aire libre”, mencionó el director municipal.

Completan el equipamiento kits de mesas y bancos de hormigón distribuidos en el predio, y un sistema de riego automatizado con una cisterna de 10 mil litros que asegura el mantenimiento sostenido de las áreas verdes.