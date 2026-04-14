En fotos: Mariano Gaido supervisó el avance de la obra del nuevo Acceso Norte

La obra del nuevo acceso norte a la ciudad ya comenzó, y el intendente Mariano Gaido visitó esta mañana el lugar en donde el movimiento es incesante y las cuadrillas se encuentran abocadas a tareas de cerramiento, demoliciones y excavaciones, además de la resolución de interferencias con servicios como CALF y EPAS.

A la par se avanza en la preparación de lo que será la armadura de las fundaciones del puente que definirá el nuevo esquema vial transformando el ingreso a la ciudad. Una vez inaugura la obra , el tránsito que llegue a la capital por avenida Raúl Alfonsín podrá derivarse por calle Jujuy o por Diagonal 9 de Julio a través de este puente, en tanto quienes salgan, lo harán por calle Salta pasando por debajo de ese mismo puente.

"Estamos muy felices porque es una obra que viene a resolver una situación de estrangulamiento de tránsito que teníamos en el norte de la ciudad. Esta obra viene a dar una respuesta definitiva a ese problema", afirmó Gaido durante la recorrida.

Recordó que la inversión asciende a 16 mil millones de pesos, financiados íntegramente con fondos propios del superávit municipal, sin endeudamiento: "Eso habla de lo que es un estado eficiente, un estado que planifica, que ahorra y que invierte en su gente sin hipotecar el futuro de la ciudad", remarcó.

Mariano Gaido recorrio obra Acceso Norte 09 Claudio Espinoza

"Esta obra no está sola. Estamos interviniendo en el norte con este nuevo acceso, trabajando en el este con el ingreso Neuquén-Cipolletti, y avanzando con la gran avenida que va a transformar la conectividad interna de la ciudad. Son obras que permiten jerarquizar y ordenar una ciudad que, hay que decirlo con orgullo, se ha transformado en una gran metrópolis", agregó.

Gaido también puso en valor el trabajo de la empresa neuquina a cargo de la ejecución: "Quiero felicitarla y contarles a los vecinos el orgullo de tener empresas de nuestra ciudad trabajando en estas obras. Van mucho más rápido de lo previsto: la obra tenía plazo para marzo, pero a este ritmo la vamos a estar inaugurando en noviembre o diciembre, lo que es un logro extraordinario dada la complejidad técnica que implica”.

A su turno, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, subrayó que la intervención permitirá resolver los problemas viales en dos aspectos fundamentales: la seguridad y la movilidad.

Mariano Gaido recorrio obra Acceso Norte 15 Claudio Espinoza

"Neuquén está transitando el camino para convertirse en una ciudad metropolitana, algo que ya es una realidad. Durante las horas pico, el flujo vehicular en este punto supera los 60 mil vehículos", señaló, y remarcó que, gracias a la construcción de puentes elevados, en un futuro próximo se optimizará tanto el ingreso como la salida de la ciudad.

Pasqualini enfatizó además que los desvíos planificados durante el desarrollo de la obra están funcionando de manera óptima: "Gracias a ellos nunca se interrumpió el tránsito y hasta se logró mejorar la circulación", destacó.

Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura, precisó que los trabajos demandarán aproximadamente un año, dada la complejidad técnica del puente y el importante movimiento de suelo que conlleva, aunque advirtió que los plazos podrían acortarse. "Aquí veremos excavaciones para las fundaciones y luego comenzaremos a ver estructuras de hormigón levantándose en el sector. Por último, vendrá la iluminación y el pavimento flexible de calle Salta, una vez que los puentes estén en funcionamiento", describió.

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Bruno recordó también que la zona alberga obras complementarias: el estacionamiento subterráneo y un nuevo parque gastronómico que, junto al nuevo acceso, terminarán de redefinir el espacio en torno a la rotonda Della Valentina y la Plaza de la Mujer, consolidando una renovación urbana de gran escala en uno de los ingresos más transitados de la ciudad.

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