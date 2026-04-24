El duro recuerdo de la mamá de Catalina: reveló qué le dijo la policía minutos después de atropellarla

Este viernes se realizará una movilización en el centro neuquino. La Defensa de la acusada pidió la nulidad del juicio a cambio de tareas comunitarias y la audiencia no tiene fecha.

La familia y amistades de Catalina Galcerán convocaron a una caminata solidaria para visibilizar el caso y reclamar justicia por la niña de 9 años que fue embestida por una mujer policía que conducía un patrullero en Plottier . La movilización será el viernes 24 de abril a las 11, desde el monumento a la Madre hasta el monumento al General San Martín.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales y llama a vecinos y medios a acompañar la movilización. A las 12 habrá contacto con la prensa en el monumento.

El 19 de noviembre Catalina fue atropellada por un patrullero que circulaba a alta velocidad y sin sirenas ni luces, y quedó al borde de la muerte. "Hoy Cata sigue internada en el Hospital Fleni: recuperó la conciencia, pero no puede mover su cuerpo del cuello para abajo y aún no habla . La defensa pidió la nulidad del juicio, lo que preocupa a toda la comunidad ", expresó la convocatoria.

“Mi hija está luchando por volver a hablar”

Catalina permanece internada en Buenos Aires junto a sus padres. Su mamá, Paola Marifil, contó que la niña se encuentra estable, aunque con graves secuelas por la lesión medular sufrida en el siniestro.

“Respondió a las estimulaciones. Tiene traqueotomía y botón gástrico. Está consciente y en la lucha para recuperar su voz”, explicó en diálogo con LU5 este miércoles por la mañana.

La lesión en la base del cráneo la dejó sin movilidad desde el cuello hacia abajo. Actualmente se comunica mediante gestos con la boca y los ojos. Por las noches utiliza asistencia respiratoria para expandir los pulmones y ganar fuerza para intentar hablar.

Plottier- Justicia por Catalina (2) Paola Marfil acompaña a su hija Catalina en el proceso de rehabilitación, cirugías y trasplantes para que pueda sobrevivir al choque que sufrió por una mujer policía que conducía un patrullero de manera antirreglamentaria. Maria Isabel Sanchez

Aunque en estos meses atravesaron momentos de extremo optimismo por los avances y estremecedoras reacciones de Cata, como reacciones a videos que había filmado antes de ser atropellada por la Policía, la familia expresó su preocupación.

“Necesitamos fuerzas hasta para poder hablar. Y Cata no las tiene”, resumió su mamá.

La causa judicial y la preocupación de la familia

En el plano judicial, Camila Rocío Esperanza, agente de la Policía de Neuquén, fue imputada por las lesiones que causó a la nena de 9 años y la investigación tiene un plazo de cuatro meses que vence en junio. La familia sigue esperando una audiencia clave, luego de que la defensa solicitara la nulidad del juicio a cambio de tareas comunitarias y antecedentes penales por tres años.

Esa audiencia fue suspendida y aún no tiene nueva fecha. La posibilidad de que prospere ese planteo generó preocupación en el entorno de Catalina y motivó la convocatoria a la caminata.

De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 19, en la intersección de las calles Reconquista y Güemes. En ese momento, la imputada conducía una camioneta Volkswagen Amarok, identificada como móvil policial JP 15-21 y afectada a la comisaría 46 de Plottier.

Plottier- Justicia por Catalina (7) Maria Isabel Sanchez

En su exposición, indicó que lograron determinar que la policía Esperanza circulaba a una velocidad mínima estimada en 72,82 km/h —en una zona donde el máximo permitido es de 30 km/h— y sin utilizar sirenas ni balizas, perdió el control del vehículo e impactó contra dos bicicletas en las que circulaban las dos niñas.

Como consecuencia del impacto, una de ellas fue embestida por el móvil policial, mientras que la otra logró evitar el choque al arrojarse de la bicicleta. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Plottier y luego derivada al hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde ingresó con politraumatismos.

La Policía le pidió a la mamá que le disparara con su arma reglamentaria

A pesar del dolor, Paola mantiene una postura compleja respecto de la policía que conducía el patrullero. “No deseo castigarla ni destruirla. No deja de ser una trabajadora que estaba cumpliendo su tarea”, dijo.

“No quiero destruirla, pero fue negligencia”

Sin embargo, fue clara: “Le hizo daño a mi hija. La decisión fue manejar a esa velocidad. Fue negligencia”.

Catalina Galcerán

La mujer recordó, además, una escena que la marcó el día del accidente: cuando llegó al lugar, la policía le reconoció que había atropellado a Catalina y le pidió que le disparara con su arma reglamentaria.

Aunque su actitud podría pasar por empatía con la situación, fue un gesto extremadamente anti profesional y riesgoso. Consciente de esto, Marifil reflexionó: “Si yo hubiese hecho eso, hoy no estaría cuidando a mi hija. Habría dos familias pidiendo justicia”.

Convocatoria abierta a la comunidad: "Necesito que estén todos ahí"

La caminata surgió por iniciativa de amigos y allegados que buscan acompañar a la familia y mantener visible el caso. También en su mayoría participan vecinos del barrio

La concentración será a las 11 en el monumento a la Madre. Desde allí marcharán hasta el monumento al General San Martín, donde al mediodía habrá contacto con medios.

“Yo estoy al lado de mi hija, pero necesito que estén todos ahí”, pidió Paola. La convocatoria invita a asistir con globos rosados, carteles y pancartas para acompañar el pedido de justicia y generar conciencia para que lo ocurrido con Catalina no vuelva a repetirse.