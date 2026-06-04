Juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando pidió una detención por falso testimonio

Se lleva adelante una nueva audiencia del juicio, que se centra en conocer que pasó con el exfutbolista los últimos días previos a su muerte.

Este jueves se lleva adelante una nueva jornada en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , que tiene a siete profesionales de la salud acusados de "homicidio simple con dolo eventual", y comenzó con el pedido de detención de una testigo.

En esta audiencia, el abogado Fernando Burlando , representante de Dalma y Gianinna Maradona , pidió la detención de Nelsa Marilin Pérez, de 76 años.

Se trata de la mujer que fue coordinadora de la empresa tercerizada Medidom, encargada de la prestación de enfermeros y equipamiento médico. El letrado la acusó de falso testimonio agravado, al incurrir en "varias contradicciones" en su declaración.

"No podemos ni darle una mano por la cantidad de contradicciones que ha incurrido. Es demasiado para la familia Maradona. No es una cuestión de edad, es de expresar la verdad. Es falso testimonio agravado", argumentó el letrado.

Aún así, tras un breve momento de deliberación del Tribunal, definieron: "No se advirtió una manifestación deliberadamente mendaz como para imputarle el delito de falso testimonio, y mucho menos para ordenar su detención".

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Nelsa Pérez es trabajadora del servicio de enfermería que trabaja con la prepaga de Maradona para internaciones domiciliarias. "Son cuidados domiciliarios", aclaró la mujer en varias oportunidades ante los fiscales.

En el primer juicio realizado también generó tensión con su relato por varias contradicciones, por las que el tribunal le advirtió varias veces. La mayoría fueron con respecto a la internación domiciliaria de Diego; otras sobre quiénes eran las personas a cargo de la salud del Diez.

Incluso, el representante del Ministerio Público Fiscal, Patricio Ferrari, se quejó de "mentiras" de la señora y los jueces lo apercibieron por amedrentar al testigo. El fiscal, por su parte, aclaró que es muy difícil interrogarla porque se contradice.

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En su declaracón, Nelsa detalló que para estar con Maradona llamaron a Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, ambos imputados. Su coordinador era Mariano Perroni, también acusado en la causa por el homicidio simple con dolo eventual del Diez. Él luego le pasaba la información del día a día a Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga, y ella a los médicos tratantes: Luque, Cosachov y Díaz.

Por otro parte, la enfermera fue consultada si sabía de qué murió Maradona. "Sí, me enteré por la tele que murió de un paro", respondió.

Acto seguido, los fiscales le expusieron un audio donde, la misma tarde de la muerte del Diez, ella le dice al imputado Mariano Perroni la causa de fallecimiento detallada. Además, se pone a disposición para conseguirle abogado.

En otro pasaje, consultada por la defensa, explicó que Perroni no controlaba a los enfermeros, que no podía indicar o sacar medicación, que no podía modificar planillas ni ordenar estudios, tampoco disponer traslado, internación o darle de alta. "Es licenciado en enfermería, no es médico", siguió.

Luego de este detalle, la audiencia entró en cuarto intermedio hasta las 15.30 horas.