Los grabaron haciendo trompos en una estación de servicio y casi atropella a una empleada: el video

En medio de la secuencia, el vehículo quedó a escasa distancia de uno de los surtidores. El conductor escapó mientras cantaba y reía.

Un grupo de jóvenes protagonizó una maniobra imprudente dentro de una estación de servicio . El conductor realizó trompos con el auto , casi atropella a una empleada y estuvo a punto de chocar contra un surtidor antes de huir del lugar a las risas.

En las imágenes se puede el momento en el que el conductor aceleró y realizó trompos dentro del predio de la estación de servicio, mientras el resto de los jóvenes registraba la peligrosa maniobra.

En medio de la secuencia, el auto pasó muy cerca de una empleada de la estación, que evitó ser atropellada. Además, el vehículo quedó a escasa distancia de uno de los surtidores.

El episodio ocurrió en la esquina de la avenida Olivos y la Ruta 197 del partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Fue filmado por uno de los acompañantes y el video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Indignación por las imágenes que se viralizaron

Lo que causó mayor indignación entre quienes vieron el video fue la actitud del conductor y sus acompañantes.

Según se observa en el video, el auto comenzó a dar trompos dentro de la playa de la estación, donde había empleados y clientes. En uno de los momentos de mayor tensión, el vehículo pasó a muy poca distancia de una playera. Instantes después, el auto también quedó muy cerca de uno de los surtidores de combustible.

Mientras el conductor realizaba las maniobras, los ocupantes del vehículo estaban eufóricos y continuaban grabando la escena. Incluso, en la filmación se los escucha cantar "Hoy te vinimos a alentar", una canción popular del fútbol argentino.

Una vez finalizados los trompos, el conductor abandonó rápidamente la estación de servicio junto con el resto de los ocupantes. En el video también se escucha cómo los jóvenes se reían de la situación.

Después de realizar las peligrosas maniobras y poner en riesgo a una empleada de la estación de servicio, abandonaron el lugar riéndose, como si todo hubiera sido una simple broma.

El caso tomó estado público a partir del video difundido por los propios ocupantes del automóvil, quienes registraron y compartieron la temeraria secuencia. Las imágenes comenzaron a viralizarse en las redes sociales y generaron un fuerte repudio entre los usuarios.

Hasta el momento no se informó si los involucrados han sido identificados.

Video: manejaba por los médanos usando el celular

Otro caso de imprudencia al volante se registró a principios de este año en la ciudad balnearia de Pinamar. En esa oportunidad, la Justicia sancionó a un conductor que fue filmado mientras manejaba una camioneta por los médanos con una mano en el volante y la otra sosteniendo su teléfono celular para grabar a su esposa y a su hijo menor.

La maniobra, que quedó registrada en un video difundido en redes sociales, generó un fuerte repudio por el riesgo al que expuso tanto a su familia como a otras personas que se encontraban en la zona.

Conducía y grababa a su hijo y su mujer que andaban en cuatriciclo en los médanos de Pinamar.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, inhabilitó de manera preventiva la licencia de conducir de Marcos Palacios al comprobar “una conducta de extrema imprudencia mientras circulaba en los médanos de Pinamar”.