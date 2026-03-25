Un camionero murió en Chubut al despistar y chocar una casa: adentro, un hombre sobrevivió por centímetros

La tragedia fue sobre la peligrosa ruta 25. Un video muestra que el chofer nunca frenó, por lo que investigan si se descompensó al volante.

El dueño de la casa que quedó destruida contó que el camión pasó a 30 centímetros de la cama del cuidador, que con una fractura en la pierna logró subirse a un cuatriciclo para ir a pedir ayuda.

Un accidente de tránsito de extrema gravedad sacudió a Chubut cuando un camión que transportaba ganado vacuno se despistá en la ruta 25 , impactó contra una vivienda y dejó como saldo un camionero muerto y un herido crítico. Un día después, las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento rural "Bella Vista" aportaron evidencia clave sobre cómo ocurrió la tragedia.

El hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana , a la altura del kilómetro 300 de un camino de jurisdicción nacional que está en el eje de la polémica por la falta de mantenimiento y por los accidentes que se producen debido al mal estado de la calzada.

Allí, en el tramo que une las localidades de Paso de Indios y Los Altares, el vehículo de importante porte, un camión jaula Mercedes-Benz cargado con ganado vacuno, siguió de largo abandonando la calzada y en su trayectoria por fuera del asfalto, destruyó un alambrado y un tanque australiano antes de incrustarse en la vivienda del cuidador de un campo, la única en la inmensidad del lugar.

El camionero, un vecino de Dolavon, localidad del sudeste chubutense, falleció en el acto. Dentro de la casa dormía Eduardo Ibáñez, quien resultó con una fractura en una pierna. Pese al impacto, logró salir por sus propios medios, subirse a un cuatriciclo y llegar hasta Los Altares para pedir auxilio.

Lo que muestra el video

Un día después del accidente, un video entregado por el dueño del campo a Diario Jornada, mostró el momento exacto en el que el camión se despista.

"Se ve claramente que el camión viene a alta velocidad y en ningún momento hay luces de freno. Nunca frenó", afirmó en declaraciones radiales al mismo medio el estanciero Miguel Elicagaray, quien agregó que en las imágenes "se escucha el motor a fondo", un detalle que refuerza con fuerza la hipótesis de que el camionero pudo haber sufirdo una descompensación antes del impacto.

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Para Elicagaray, los registros no dejan lugar a dudas. "Estoy casi seguro de que algo le pasó antes, porque en ese tramo de la ruta todos circulan despacio por el estado en que está", señaló.

Las grabaciones fueron puestas a disposición de la justicia y se convirtieron en una prueba central de la investigación, mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses al cuerpo del chofer fallecido.

El dueño del campo también describió la magnitud de los daños. "La casa quedó prácticamente destruida, se salvó una pared. El camión se llevó todo: el alambrado, el tanque australiano y postes", relató.

Sobre la suerte de su empleado, Ibáñez, Elicagaray no ocultó el asombro: "El camión pasó a unos 30 centímetros de la cama. Es increíble que esté vivo. Estaba en shock, pero pudo subirse a un cuatri y llegar hasta Los Altares para pedir ayuda. Es un héroe", contó.

Por qué se despistó el camionero

Más allá del video y las declaraciones públicas del propietario de la casa destruida, las circunstancias exactas del accidente aún no fueron determinadas oficialmente.

En forma preliminar, fuentes vinculadas al caso habían señalado que -efectivamente- el chofer podría haber sufrido una descompensación o incluso un infarto mientras conducía, aunque los investigadores tampoco descartaban una falla mecánica o un error humano. De todos modos, los videos del establecimiento rural inclinan la balanza hacia la primera hipótesis.

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El cuerpo del camionero fue trasladado a la Morgue Judicial de Trelew para la realización de la autopsia dispuesta por la fiscalía interviniente, que seguramente será fundamental para terminar de dilucidar lo sucedido.

El operativo de emergencia también estuvo condicionado por la falta de cobertura de telefonía celular en la zona, lo que dificultó la coordinación inicial de los equipos de rescate. Por otra parte, las tareas de remoción del camión jaula que quedó parcialmente cubierto por escombros, requirieron maquinaria pesada aportada por el Municipio de Los Altares.

La ruta 25, un camino en mal estado y peligroso

El grave accidente vuelve a poner en el centro del debate la situación de la Ruta 25, un corredor de 527 kilómetros que atraviesa Chubut de este a oeste y acumula años de reclamos por falta de mantenimiento.

Si bien la Dirección Nacional de Vialidad avanzó el año pasado con tareas de bacheo en algunos tramos, las obras nunca alcanzaron para cubrir las necesidades del camino. La ruta tampoco fue incluida en el convenio por el que la provincia tomó a su cargo otros trabajos viales —entre ellos, la doble trocha de la Ruta Nacional 3— a cambio de una condonación de deudas con la Nación, por lo que no están previstas mejoras integrales o de fondo.

A fines de noviembre de 2025, el camino había dado muestras de los riesgos que implica recorrerlo: se produjo una seguidilla de tres accidentes en menos de una semana.

Volcó un camión en la Ruta 25 de Chubut. Volcó un camión en la Ruta 25 de Chubut.

El miércoles19 de ese mes, un Volkswagen Gol con dos mujeres a bordo volcó a pocos kilómetros de Rawson; y unas horas después, el jueves 20 a la mañana, una camioneta en la que viajaba un hombre con sus tres hijos terminó dada vuelta al tomar una rotonda en el acceso oeste de Trelew.

Días más tarde, el lunes 25, hubo un accidente similar al de el último martes, cuando un camión que transportaba lana perdió el control en un tramo muy deteriorado entre Tecka y Paso de Indios y terminó volcado sobre su mano de circulación. En esa ocasión, y en los dos casos anteriores, no hubo consecuencias graves para los ocupantes de los vehículos.