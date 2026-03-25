Tragedia en Ruta 3: cadena de oración por el nene que perdió a su mamá, su abuela y su tío

Este miércoles lo operaban en Comodoro Rivadavia . Sufrió múltiples fracturas en el fémur y ambos brazos, en el tremendo choque frontal.

Tres muertos y un nene grave por un choque frontal en la Ruta 3, en Chubut

Este miércoles será sometido a su primera intervención quirúrgica el nene de 11 años que sobrevivió al terrible choque frontal ocurrido el viernes último en la Ruta 3 , a pocos kilómetros de la localidad de Garayalde , en la provincia de Chubut .

El niño fue el único sobreviviente de la Ford EcoSport en la que viajaba acompañado por su madre, su abuela y su tío. Por razones que aún son materia de investigación, el vehículo impactó de frente con una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban un hombre y una mujer, quienes también fueron internados con heridas de diversa consideración.

La familia había salido desde Rawson , en viaje para ir a un cumpleaños de 15. En el choque murieron Elvira Morando (70) y dos de sus hijos, Bárbara (45) y Leandro Bría (38).

El nene, en tanto, sufrió graves heridas y fue trasladado al Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia, donde permanece internado.

Según confirmó la familia, presenta fractura de fémur, fracturas en ambos brazos y traumatismos diversos, aunque su estado general estable y sin compromiso neurológico.

Accidente fatal en Ruta 3 cerca de Garayalde, Chubut Accidente fatal en Ruta 3 cerca de Garayalde, Chubut.

Fuentes del Hospital Regional informaron que su evolución es favorable, ya comenzó a alimentarse por sus propios medios y responde de manera positiva a los tratamientos médicos.

Un viaje de urgencia y un pedido

Lucía Bría, hermana e hija de los fallecidos y tía del pequeño, viajó de urgencia desde Dinamarca, donde reside actualmente, tras una campaña solidaria que le permitió pagar el altísimo precio del pasaje aéreo de última hora para volver a Chubut.

En sus redes sociales, Lucía publicó un pedido de acompañamiento para su sobrino. “Este bebito necesita una dosis de amor y fuerza de todos nosotros porque mañana tiene su primera intervención quirúrgica. Pidan por su pronta recuperación, por favor. Necesitamos fuerza de todos lados”, expresó.

Mientras tanto, continúa la investigación del siniestro y la principal hipótesis tiene que ver con la posibilidad de una mala maniobra del conductor de la Toyota quien, según testigos, circulaba en exceso de velocidad en medio de condiciones climáticas muy adversas, con escarcha en el pavimento, granizo y baja visibilidad.

Tres muertos en Chubut, en un choque en Ruta 3 El choque se produjo el viernes por la tarde sobre la Ruta 3, en Chubut.

"Entrevistamos a un camionero que nos contó que el conductor de la Toyota Hilux venía de Comodoro Rivadavia muy fuerte. Él calculaba que venía a 160 o 170 km/h, lo pasó 20 kilómetros antes del accidente", afirmó un vocero de la investigación.

Otro camionero que se acercó al lugar del accidente para intentar ayudar a las víctimas, contó que el hombre de la Toyota “decía que había mordido la banquina, se le fue la camioneta y le impactó de lleno a la EcoSport".

Ruta 3: "Mi hermano era re prudente"

El conductor continúa internado, sin custodia policial. En los momentos posteriores al accidente había sido “demorado” formalmente por la Policía de Chubut, con el objetivo de realizar los análisis toxicológicos y de alcoholemia, pero actualmente no se encuentra bajo arresto.

También está hospitalizada la mujer que lo acompañaba y cuyo estado, según trascendió, es grave.

Augusto Bría, otro tío del chico sobreviviente, dio un dato más que corroboraría que los pasajeros del vehículo Ford fueron víctimas sin responsabilidad en el hecho.

"Mi hermana me iba compartiendo la ubicación en tiempo real. Venían a 100 kilómetros por hora. Mi hermano era re prudente, más cuando iba con mi vieja. Estoy seguro de que trató de evitar el choque, pero impactó porque esa camioneta venía muy fuerte. Mi hermano no venía fuerte, hasta un camionero lo dijo", afirmó Augusto.