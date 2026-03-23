Tres muertos en Ruta 3: creen que la Toyota iba a toda velocidad entre la escarcha, el granizo y la oscuridad

Se ordenó la detención del conductor, que sufrió una fractura expuesta. El choque ocurrió cerca de la localidad de Garayalde, en la provincia de Chubut .

El conductor de una Toyota Hilux fue detenido bajo la sospecha de haber sido responsable del trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 3, cerca de la localidad de Garayalde , en la provincia de Chubut , en el que murieron tres personas y dos resultaron heridas, entre ellos un nene de 11 años que este lunes permanecía internado en terapia intensiva.

La principal hipótesis de la investigación del hecho apunta a un exceso de velocidad por parte del hombre que manejaba la Toyota, en medio de condiciones climáticas muy adversas que incluían escarcha en el pavimento, granizo y baja visibilidad.

El choque se produjo unos 10 kilómetros al sur del puesto policial de Garayalde, en jurisdicción de Comodoro Rivadavia. “Cuando llegamos al lugar nos encontramos con dos vehículos que habían colisionado: una Ford EcoSport con cuatro ocupantes y una Toyota Hilux con dos personas”, le explicó el fiscal Cristian Olazábal al medio local Adnsur.

El funcionario judicial detalló que las dos personas que iban en la Hilux y un niño que se trasladaba en la Ford estaban con vida y fueron trasladados al Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia. Los tres ocupantes mayores de edad de la EcoSport fallecieron.

Tres muertos en Chubut, en un choque en Ruta 3

Las víctimas fatales fueron identificadas como Leandro Augusto Bria, de 38 años, su hermana Bárbara Raquel Bria, de 45, y la madre de ambos, Elvira Raquel Morando, de 70.

Ruta 3: los ocupantes de la Toyota

En la Toyota Hilux viajaban Iván Andrés Morellato (52 años) y Fabiola Vanina Alonso (52 años), ambos cordobeses. El conductor sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos, mientras que su acompañante presentaba politraumatismos y debió ser operada.

Por su parte, el chico de 11 años llegó al hospital “con fractura de húmero y fractura de fémur, además de una contusión pulmonar con hemotórax”, pero el jefe de Terapia Intensiva Infantil del Hospital Sanguinetti, Mauro Nieto, subrayó que se hallaba fuera de peligro.

“Es sumamente difícil determinar qué conductor provocó el impacto -reconoció Olazábal-, ya que la zona estaba muy oscura, había escarcha y, según los primeros testimonios, estaba granizando en ese momento”.

Por otro lado, explicó que no hay testigos, al menos hasta el momento, que hayan presenciado el momento exacto de la colisión.

El conductor, sometido a controles

“Vamos a trabajar sobre indicios y rastros que nos permitan realizar una pericia accidentológica”, admitió el fiscal.

No obstante, el funcionario dijo que la investigación preliminar da indicios de que el conductor de la Toyota iba a una velocidad mayor a la permitida: testimonios de camioneros que circulaban por la zona “indican que la camioneta habría sido visualizada a alta velocidad saliendo de Cañadón Ferrays (a algo más de 100 kilómetros del lugar del impacto).”

Olazábal dispuso que Morellato demorado en el marco del artículo 215 del Código Procesal Penal. “Se trata de una medida para poder realizar los estudios iniciales como alcoholemia y toxicología”, detalló.

Aunque fue derivado al Hospital de Comodoro Rivadavia, el conductor de la Toyota se hallaba fuera de peligro.

“Estamos trabajando a contrarreloj para establecer una hipótesis inicial que nos permita eventualmente formalizar una imputación en las próximas horas”, completó el fiscal.