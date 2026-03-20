Impresionante accidente con dos camiones mosquito por un guanaco que se les cruzó en la ruta 3

Sucedió cerca de Río Gallegos , cuando uno de los vehículos remolcaba al otro. Uno volcó y otro quedó en posición de tijera. Un chofer terminó en el hospital.

El accidente por guanaco en la oscuridad de la ruta 3 ocurrió cerca de las 11 y media de la noche.

La ruta 3 fue escenario de un accidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves y que igualmente resultó impactante por el porte de los dos camiones involucrados, uno de ellos tipo mosquito cargado de autos y camionetas. Y por la causa que lo ocasionó: un guanaco en medio de la noche.

Sucedió a unos 80 kilómetros de Río Gallegos , cuando dos camiones terminaron fuera de la calzada tras una maniobra de emergencia para esquivar al animal que cruzó inesperadamente la ruta. El resultado: una unidad volcada sobre su lateral y la otra en posición de tijera sobre la banquina.

El episodio se registró aproximadamente a las 23:30 del miércoles pasado, cuando la Policía Caminera con asiento en Güer Aike recibió el primer aviso de un presunto despiste.

La alerta la dio un transeúnte que circulaba por la zona, y poco después fue ratificada por una empresa de transporte vinculada a los vehículos implicados. Con esa confirmación, se activó el operativo hacia el lugar del siniestro.

Un guanaco y dos camiones en riesgo

Al llegar al sitio, los efectivos encontraron una escena que evidenciaba la violencia del impacto. Uno de los camiones estaba volcado sobre uno de sus laterales, mientras que el segundo se encontraba en posición de "tijera", una situación de alto riesgo que se produce cuando el acoplado pierde alineación con la cabina.

A escasa distancia, varias personas ya asistían a uno de los conductores, que permanecía tendido en el suelo aguardando atención médica.

Camion mosquito en tijera - accidente ruta 3 por un guanaco - rio gallegos El camión mosquito cargado de vehículos que quedó con la cabina y el acoplado cruzados, en posición de tijera.

Según los primeros indicios recabados en el lugar, el siniestro se desencadenó en circunstancias especialmente desfavorables. Uno de los camiones estaba siendo remolcado cuando, de manera repentina, un guanaco irrumpió sobre el asfalto.

Ante la presencia del animal, el conductor realizó una maniobra evasiva, pero las condiciones de baja visibilidad nocturna y el gran porte de los vehículos dificultaron cualquier posibilidad de mantener el control. El resultado fue el despiste y el posterior despiste de las unidades.

Un chofer en el hospital de Río Gallegos

El conductor del camión volcado fue atendido en el lugar por personal sanitario y luego derivado al Hospital Regional de Río Gallegos.

Los médicos constataron que presentaba traumatismos producto del golpe, aunque sin lesiones de gravedad. Quedó internado en observación preventiva, un protocolo habitual en accidentes de este tipo para descartar posibles complicaciones que no sean evidentes en la evaluación inicial.

El segundo chofer no sufrió heridas y se quedó en el lugar del incidente, apostado en la banquina, ocupándose de resguardar la carga que transportaban los dos camiones.

También colaboró en la coordinación de las tareas necesarias para la remoción de los vehículos, una operación que habitualmente demanda varias horas cuando se trata de camiones de gran porte, más aún en medio de la noche.

Según informaron las autoridades, ambas unidades contaban con toda la documentación en regla.

El tramo de la Ruta 3 donde ocurrió el accidente es de circulación frecuente para el transporte de carga que conecta distintos puntos de la Patagonia, y la presencia de fauna silvestre sobre la calzada —especialmente durante la noche— constituye un factor de riesgo recurrente para los conductores que transitan la región.