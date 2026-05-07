En el móvil iban tres agentes y un interno del penal de Trelew. Más allá del espectacular vuelco, todos están fuera de peligro.

Llevaban un preso a declarar y se dieron vuelta con la camioneta en la Ruta 3.

Un móvil penitenciario que trasladaba a un detenido protagonizó un espectacular accidente de tránsito este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional N°3 , en el tramo que conecta las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, en la provincia de Chubut .

Cerca de las 7 de la mañana, y a causa de las condiciones peligrosas del pavimento, por las lluvias persistentes que vienen afectando la región, la camioneta en la que iban tres agentes penitenciarios junto con un preso, volcó y quedó con las ruedas para arriba.

Ocurrió a la altura de la zona conocida como “Los Molinos”, unos 15 kilómetros al norte de Trelew , dentro del sector de la Doble Trocha que conecta esta ciudad con la de Puerto Madryn.

Según las primeras informaciones que trascendieron del hecho, no hubo otros vehículos vinculados al episodio, que tuvo lugar en un tramo en el que la ruta tiene cuatro carriles. La camioneta terminó volcada entre las dos manos de la Ruta Nacional.

El segundo jefe de la Comisaría Segunda de Trelew, Fernando Jaramillo, informó que el incidente involucró a “una unidad operativa de traslado perteneciente al Instituto Penitenciario Provincial (IPP), un vehículo Ford Ranger”.

Asimismo, confirmó que en la camioneta estaban trasladando a un interno del penal de Trelew, y que el conductor de la Ford Ranger perdió el control debido a la calzada resbaladiza de la ruta, provocada por la lluvia.

Volcó un móvil policial en Ruta 3, entre Trelew y Puerto Madryn Volcó un móvil policial en Ruta 3, entre Trelew y Puerto Madryn.

De acuerdo con lo que se informó, el vehículo -el Móvil 612 del Servicio Penitenciario de Chubut- se dirigía desde la unidad penitenciaria hacia la Oficina Judicial de la ciudad para llevar al interno a una audiencia programada.

Todos al hospital

Jaramillo agregó que, al llegar los agentes policiales al lugar, encontraron a todos los pasajeros conscientes, con golpes y escoriaciones producto del impacto, y que todos fueron derivados al Hospital Zonal Adolfo Margara de Trelew.

Poco después del accidente, alrededor de las 8 de este jueves, al lugar acudieron dos ambulancias para atender y trasladar a los heridos.

«Se tomó intervención rápidamente y los ocupantes fueron trasladados de manera preventiva al hospital local para realizar los chequeos correspondientes», indicó el jefe de la Comisaría Segunda, Diego Correa.

Tras la confirmación de que no había sufrido lesiones de consideración, el detenido fue regresado al Instituto Penitenciario.

Por otra parte, se desplegó un importante operativo de emergencia con la intervención de dotaciones de bomberos para asistir a las personas involucradas y asegurar la zona.

Piden precaución por la calzada resbaladiza y el agua

El sector en el que se produjo el vuelco exhibía esta mañana una una importante acumulación de agua sobre la calzada, debida a las constantes precipitaciones que se vienen registrando en esta región de Chubut.

En este sentido, las autoridades recomendaron transitar con precaución en toda la traza de la Ruta 3 en la provincia, prestando especial atención a los sectores donde la calzada no presenta un drenaje óptimo.

El accidente fue el segundo en apenas dos días en la zona cercana a Trelew de la ruta, después de que este martes murió un joven de 27 años que conducía una motocicleta y chocó con un automóvil cerca de la rotonda del acceso Norte a la ciudad.