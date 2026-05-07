Las fuertes lluvias provocaron el desborde. Pero según los comerciantes de la capital de Santa Cruz, se trata de un problema latente desde hace tiempo.

Desastre en el centro de Río Gallegos: colapsaron las cloacas y el agua servida inundó los negocios.

Numerosos comercios del centro de la ciudad de Río Gallegos se inundaron de aguas servidas a partir de la tarde y la noche de este miércoles, después de que colapsaron las cloacas en la zona a causa de las persistentes lluvias que se registraron en la capital de la provincia de Santa Cruz.

Comerciantes y trabajadores, en medio de la desesperación y la angustia, pasaron la noche y la madrugada intentando sacar el agua acumulada y evitar pérdidas materiales mayores, mientras esperaban una respuesta de Servicios Públicos ( SPSE ), la empresa estatal a cargo del mantenimiento de la red cloacal.

De acuerdo con el relato de comerciantes, ya durante la tarde comenzó a ser advertido el problema en la zona donde se cruzan la Avenida Néstor Kirchner y la calle Corrientes , pero, al paso de las horas, en lugar de morigerarse, la situación empeoró.

Según afirmaron e informó el medio local La Opinión Austral, hasta las 23 de este miércoles no se había presentado nadie de SPSE en el lugar, a pesar de los insistentes llamados realizados para advertir de la emergencia.

Desbordaron las cloacas en el centro de Río Gallegos Desbordaron las cloacas en el centro de Río Gallegos.

Vecinos y comerciantes insistieron en que el problema tuvo que ver con la lluvia pero también con que “la red está colapsada”.

“Ayuda, estoy desesperada”, publicó en sus redes sociales la dueña de la Pastelería Pita, ubicada en Kirchner 1492, casi esquina Corrientes.

“Tanto nosotros como los locales de al lado estamos sacando agua de cloaca desde las 16”, relató la mujer, y dijo, también, que siendo ya casi jueves, aún no habían obtenido ninguna respuesta oficial. “Nos comunicamos con la Municipalidad de Río Gallegos, nos dicen que no les pertenece la zona, nos comunicamos con SPSE Santa Cruz reiteradas veces haciendo el reclamo y nunca se acercaron. Ahora contestan que trabajaban hasta las 20 horas”, se quejó.

“¿Quién se hace cargo?”, lamentó la comeciante y “además del día perdido de trabajo” hizo referencia a “las pérdidas materiales, el deterioro del local y el cansancio y desesperación de no saber a quién más acudir”.

Qué prevé el Servicio Meteorológico Nacional

Posteriormente, durante la noche intervino personal del área de mantenimiento cloacal de la Municipalidad de Río Gallegos con un camión atmosférico para realizar tareas de desagote e intentar reducir el nivel de agua acumulada en los comercios, mientras se continuaba esperando la llegada de operarios de Servicios Públicos.

Autoridades municipales admitieron el colapso de las redes pluvial y cloacal, que generó inundaciones en la zona céntrica de la ciudad a causa de la lluvia.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves en Río Gallegos no es tranquilizador. Prevé un 40% a 70% de probabilidades de lluvia para la tarde, y de lluvias fuertes durante la noche.

Según el SMN, recién dejaría de llover durante la mañana del viernes en la capital de Santa Cruz.

Mientras tanto, los afectados siguen reclamando una solución urgente ante el colapso y advierten que la situación sanitaria en la zona se volvió insostenible y que lo ocurrido este miércoles podría repetirse en cualquier momento.