Río Gallegos: chocó, se ofreció a cubrir los gastos y ahora debe pagar una suma imposible

Su hijo de 16 años iba manejando y derrumbó un poste de luz en Río Gallegos. La cifra que le pasaron es de varias decenas de miles de dólares.

El 14 de septiembre, un adolescente chocó contra un poste y dejó sin luz a Río Gallegos.

El padre de un chico de 16 años que chocó y generó importantes destrozos en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, logró evitar el juicio penal a cambio de hacerse cargo de los gastos ocasionados por el incidente vial que provocó su hijo.

Eso sí, la suma que se determinó que deberá pagar es tan alta que la damnificada aceptó un plan de pagos a largo plazo: entre el resarcimiento por los daños y la multa que le aplicaron las autoridades por la grave infracción de tránsito que causó el accidente, el riogalleguense tendrá que pagar casi 77 millones de pesos, el equivalente a más de 50 mil dólares de acuerdo con la cotización actual.

El choque ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre. El adolescente iba manejando una camioneta Toyota Hilux, con su padre como acompañante, perdió el control del vehículo e impactó con una columna de energía eléctrica, derrumbándola y dejando a Río Gallegos sin luz durante casi todo el día.

En las pericias posteriores al accidente se comprobó que tanto el menor como el adulto que lo acompañaba estaban alcoholizados.

Río Gallegos: el acuerdo con SPSE

Para evitar una causa penal, el padre del menor se presentó de manera voluntaria en una oficina de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), la empresa a cargo del tendido eléctrico de la capital de Santa Cruz, para hacerse cargo de los costos de reparación.

Retiran la camioneta que tiró un poste y dejó sin luz a Río Gallegos El momento en que se llevan la camioneta tras el choque en Río Gallegos.

Según determinó la empresa, el total a pagar es de $74.597.974,87, e incluye el reemplazo de materiales, horas de trabajo del personal, el uso de una grúa especial, los pagos a proveedores -debieron utilizar equipos de emergencia de “reserva fría” que funcionan a gas, por lo cual SPSE tuvo que pagarle una abultada factura a Camuzzi Gas- y el lucro cesante por la energía que no fue facturada durante el corte.

A esa suma, el dueño de la Hilux tiene que sumarle la multa de 2 millones de pesos que le impuso el Juzgado de Faltas por la grave infracción de un menor conduciendo un vehículo y, además, bajo los efectos del alcohol.

El presidente de SPSE, Matías Cortijo, confirmó que a partir de la presentación voluntaria y el compromiso de pago por parte del titular del vehículo y padre de quien lo conducía, la empresa decidió no avanzar con la causa penal que ya tenía preparada.

Asimismo, indicó que debido a la cuantiosa suma que debió comprometerse a abonar el hombre, se acordó un plan de pago en cuotas.

Derrumbó una mole

La columna que se derrumbó con el choque fue una columna de hormigón de 15 metros de alto, ubicada sobre la calle 22 de Río Gallegos, que formaba parte de la red troncal de distribución de energía eléctrica en la ciudad patagónica.

El fuerte choque provocó además que la estructura se derrumbara y quedara atravesada en la ruta, lo que obligó a interrumpir el tránsito hasta que los restos fueron retirados.

Mientras tanto, recién a las 20.30 del domingo del choque y después de poner en marcha el sistema de reserva, SPSE pudo comenzar a normalizar, por sectores, el servicio, tras el corte que afectó a toda la ciudad.