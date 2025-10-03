La historia de la camiseta que usó Maradona en Comodoro Rivadavia y subastará una firma inglesa

La vistió en uno de los recordados partidos de showbol que jugó después de su retiro. Esa noche, Diego le hizo 7 goles a Uruguay.

Diego Armando Maradona jugó solo dos veces en Comodoro Rivadavia . La primera ocasión en la que pisó un campo de juego en la ciudad petrolera de Chubut fue en 1980, en un partido amistoso con la Selección argentina que dirigía técnicamente César Luis Menotti. Pasaron muchos años hasta la segunda, en la que los comodorenses lo vieron marcar siete goles.

Esa segunda oportunidad se dio el 7 de diciembre de 2007. Aquella noche, en el estadio Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima , un Maradona de 47 años llegó capitaneando el equipo argentino de showbol, ese deporte mezcla de fútbol y futsal con el cual Diego despuntó el vicio durante muchos años después de su retiro de las competencias oficiales.

La camiseta que utilizó el Diez ese día, en el que le hizo siete goles a la selección de showbol de Uruguay , es hoy una auténtica reliquia y será una de las piezas a la venta en la subasta mundial que organiza Matchday Football Auctions, una empresa londinense especializada en memorabilia deportiva.

La última noche de Maradona en Comodoro Rivadavia

El 7 de diciembre de 2007, en un Socios Fundadores repleto, Argentina le ganó 17 a 13 a Uruguay. Pero lo que importó fue el show y, aún más, el show brindado por Maradona.

El equipo argentino, que usó una camiseta con mucho celeste y algo de blanco -Uruguay jugó de rojo, un color alternativo que solían utilizar sus selecciones en aquellos tiempos- puso en el terreno de juego una formación titular con Sergio Goycochea en el arco, Fernando Gamboa, Matías Almeyda, Alejandro Mancuso, José “Turu” Flores y Diego Maradona.

Diego Maradona y un joven Walter Queijeiro en 2007, en Comodoro Rivadavia

En el equipo uruguayo estuvieron, entre otros, el ex arquero de la Selección Jorge Seré, además de Sergio “Manteca” Martínez, el “Polillita” Rubén Da Silva, Gabriel Cedrés y Hugo de León.

A los 15 segundos, Diego puso el 1 a 0 para Argentina. De ahí en más, fue palo y palo, con Argentina y Uruguay intercambiando goles, y sobre el final el equipo albiceleste logró marcar diferencias. La última escena fue otra gentileza de Maradona, con una vaselina sobre Seré que marcó el 17-13 definitivo.

Subasta: cómo, cuándo y qué

La subasta de objetos de Maradona se hará desde el Museo del Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires, pero será 100% online y habrá mucho tiempo para ofertar: comenzará el 28 de octubre a las 19 y el cierre tendrá lugar el 28 de noviembre a las 14.

La camiseta utilizada por Diego en Comodoro Rivadavia formará parte del denominado “Lote Maradona”, un auténtico viaje a través de la vida futbolística del Diez, con camisetas de todas sus etapas: dos de Argentinos Juniors, cinco de Boca Juniors, dos del Napoli y hasta una del Barcelona que encabeza el listado tal informó Matchday Football Auction, llegando hasta los años posteriores a su retiro, donde aparece la 10 del showbol en la Patagonia.

El listado no incluye solo camiestas. También objetos de diversa índole incluyendo plaquetas que le entregaron, gorras, un barbijo que usó como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata durante la pandemia de Covid 19, un cobertor de mesa, camisetas de fútbol-tenis, gorras, y hasta el aro que utilizó el día de su partido homenaje en la Bombonera.