Dos contra uno en Comodoro Rivadavia: mientras le pegaba con la cadena de su perro, la mascota lo mordía

La víctima, de 65 años, terminó en una clínica con un corte en la cabeza y mordeduras en ambas piernas. Una mujer vio todo y el atacante, de 29, fue detenido.

El ataque fue a media tarde del domingo en la avenida San Martín al 300, pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Un vecino de 65 años fue víctima de una brutal agresión en pleno centro de Comodoro Rivadavia . El hombre recibió un fuerte impacto con una cadena de metal en la cabeza y sufrió mordeduras del perro del agresor en ambas piernas .

El ataque ocurrió el domingo 28 de septiembre alrededor de las 15:40 en la calle San Martín al 300 , y obligó a su traslado de urgencia a una clínica de la zona.

Por el violento episodio, un joven de 29 años fue aprehendido por efectivos de la Seccional Primera . El sospechoso es señalado como el autor de la agresión y dueño del animal que atacó a la víctima a la par suyo.

Un testimonio clave

Una empleada de 28 años que se encontraba cerca del lugar presenció el episodio y realizó fue quien realizó un llamado de emergencia. La mujer, considerada la testigo clave del caso, alertó sobre la pelea que se desarrollaba en la vía pública y solicitó presencia policial inmediata.

Cuando los uniformados arribaron al sitio, encontraron al presunto agresor junto a su mascota. La víctima ya no estaba: debido a las consecuencias del ataque, había sido evacuada en ambulancia hacia un centro médico para que recibiera atención urgente.

Según declaró en ese momento la testigo ante los agentes que llegaron al lugar, el agresor golpeó al hombre mayor utilizando una cadena metálica, presuntamente la misma que usaba para pasear a su mascota.

Al mismo tiempo que él le pegaba, su perro se lanzó sobre el vecino y le provocó heridas en ambas pierdas.

La violencia del ataque fue tal que requirió que otros transeúntes que pasaban casualmente por la zona intervinieron para auxiliar al damnificado antes de que llegara la ambulancia y, posteriormente, el personal policial.

La denuncia del agredido, en una clínica de Comodoro Rivadavia

Mientras un grupo de agentes procedía a detener al sospechoso en el lugar, otra dotación se trasladó hasta una clínica del barrio La Loma, adonde finalmente habína llevado a la víctima para realizarle estudios más exhaustivos.

En el centro de salud, los investigadores lograron hablar con el damnificado. Según dejaron saber a la prensa local, el hombre expresó su clara voluntad de formalizar una denuncia penal contra el atacante, por la agresión recibida.

Comisaria Primera - Comodoro Rivadavia El joven de 29 años quedó alojado en la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia (imagen de archivo).

El parte médico preliminar confirmó las lesiones. Los profesionales que lo atendieron registraron mordeduras del perro en las piernas y una laceración en la cabeza, presuntamente producto del cadenazo que recibió.

Por esta última herida, al paciente debieron realizarle una sutura en el cuero cabelludo. Luego de esa intervención, el vecino debió permanecer internado bajo observación médica para monitorear su estado, como indican los protocolos médicos cuando alguien recibe un fuerte golpe en la cabeza.

La fiscal de turno,. Rita Leyla tomó intervención en el caso y ordenó una serie de diligencias para avanzar en la investigación, según consignó ADNSUR.

Entre las primeras medidas, la representante del Ministerio Público Fiscal de Chubut dispuso el secuestro de la cadena metálica aparentemente utilizadca en el violento ataque, pieza que constituye un elemento probatorio central en la causa. El expediente fue caratulado inicialmente como "Lesiones".