Una ola de tiroteos sacude dos barrios de Comodoro Rivadavia: investigan si responden a un mismo conflicto

La policia registró reiteradas balaceras durante la última semana. Una víctima que ya fue atacada tres veses se rehúsa a denunciar. Refuerzan patrullajes.

El jefe de la Comisaría 4ta de Comodoro Rivadavia dijo que desde que asumió en el cargo nunca vio una situación de vilencia de tal magnitud en su jurisdicción (imagen ilustrativa)

Una seguidilla de tiroteos tiene en alerta a la policía de Chubut en Comodoro Rivadavia , tras registrarse varios episodios violentos con armas de fuego en dos sectores de la ciudad petrolera durante los últimos días.

El comisario Walter Matías Cornelio , titular de la Seccional Cuarta , confirmó en diálogo con ADNSUR que los hechos se concentraron en el barrio Ceferino Namuncurá y en la zona alta de La Floresta , en una escalada de violencia que genera preocupación entre los vecinos, y la sospecha de que los casos pueden estar conectados, con un mismo conflicto entre bandas como causa.

Cornelio reconoció que la reiteración de hechos tan violentos llama la atención. "Esta situación, desde que estoy en el cargo, no se había dado con esa magnitud. Si bien ha habido hechos aislados anteriormente, no de esta naturaleza y repetición", admitió.

En el barrio Ceferino Namuncurá se registró un solo domicilio afectado, donde ya identificaron al damnificado y avanzan con las diligencias correspondientes. En la zona alta de La Floresta, también se produjo un episodio de características similares hace algunos días.

Las autoridades evalúan si ambos casos están conectados y responden a un mismo conflicto. "Quizás podría tratarse de alguna cuestión en particular, pero esto es materia de investigación y estamos trabajando para esclarecerlo", concluyó el comisario.

Algunos vecinos colaboran con la investigación mostrando "mucha predisposición", aunque otros se niegan por temor a represalias o situaciones similares, según precisaron las fuentes policiales.

Tres tiroteos en el mismo domicilio

Uno de los episodios más graves ocurrió en las inmediaciones de Benito Lynch y Florencio Sánchez, donde un mismo domicilio fue blanco de disparos y cuando se presentó la policía, pudo saber que no era la primera vez que se daba una balacera en el mismo lugar

. "Efectivamente, hubo hechos de violencia en la última semana en el barrio Ceferino Namuncurá, donde se vieron involucradas armas de fuego", confirmó el comisario.

La víctima de estos ataques reiterados se negó rotundamente a formalizar la denuncia. "Este damnificado ya había sido objeto de tiroteos en el mismo lugar. Esta era la tercera vez que le sucedía; sin embargo, no quiso aportar ningún tipo de dato ni colaborar con la denuncia formalmente", detalló Cornelio.

Los vecinos fueron clave para que las autoridades tomaran conocimiento de los hechos. "En principio, dan aviso de que se perciben detonaciones de arma de fuego. Obviamente, después, por cuestiones de temor a represalias o alguna cuestión personal, no se identifican", explicó el jefe policial.

Cuando los efectivos llegan al lugar, "se constata la existencia de disparos", pero la falta de denuncias formales complica las investigaciones. "Si bien hubo personas damnificadas que fueron objeto de disparos de arma de fuego, se negaron a radicar la denuncia", indicó el comisario.

Refuerzan los patrullajes

Ante la escalada de violencia, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo especial. "Desde la comisaría estamos realizando un trabajo prevencional, con la colaboración de la Unidad Regional, más personal y móviles, para tratar de evitar que se vuelvan a producir estos hechos", aseguró el responsable de la seccional con jurisdicción en la zona.

La Unidad Regional envió personal adicional junto con móviles para reforzar el patrullaje en ambas zonas. Y paralelamente se invistigua manera "hermética y reforzada", con la participación de abogados y personal de la División de Investigaciones.