Policías de Comodoro Rivadavia dispararon balas de goma a la salida de un boliche: varios jóvenes con heridas

Una de las imágenes que circularon en las redes luego del uso de balas de goma por parte de la policía en Comodoro Rivadavia, y el lugar en el que se produjeron los incidentes.

Una vez más, la noche de Comodoro Rivadavia deja una crónica de violencia. El último fin de semana, de madrugada, se produjeron graves incidentes entre los asistentes a un local bailable de la ciudad petrolera de Chubut y policías de la Seccional Tercera que vigilaban los alrededores del boliche. El enfrentamiento dejó como saldo una joven herida con balas de goma .

Los hechos tuvieron lugar en las afueras del establecimiento nocturno , donde una mujer recibió el impacto de perdigones de goma durante los tumultos que se desataron luego del cierre del local, durante la desconcentración de la gente .

Lo que sorprendió es que, cuando el tumulto escaló, la policía decidió utilizar escopetas antimotines para tratar de controlar la situación.

Los agentes dispararon perdigones de goma para dispersar a los jóvenes, y varios resultaron lesionados por los impactos de estas balas no letales, comunmente utilizadas cuando hay incidentes en manifestaciones en la vía pública.

En las horas posteriores, algunos videos que registraron la situación fueron subidos a las redes sociales y no tardaron en aparecer las voces que condenaron el accionar policial, al que juzgaron desproporcionado.

Un perdigón a centímetros del ojo

Pero hubo un testimonio que se destacó especialmente. El de los familiares de una joven que había sido alcanzada por los perdigones. Según revelaron, había recibido un impacto muy cerca de uno de sus ojos, por lo que podría haber perdido parcialmente la vista. Se salvó, según explicaron, apenas por centímetros.

Ante las críticas y las repercusiones que fue tomando el incidente, el comisario Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, habló este lunes con los medios de prensa locales y explicó los acontecimientos.

El jefe policial detalló que el conflicto se originó durante las tareas de despeje del establecimiento nocturno. "Se llevó el control respectivo y cuando se está haciendo el despeje del local nocturno, algunas personas querían seguir con todo lo que es el trajín de la noche y ahí se dio una escaramuza en la que algunos de los participantes no quisieron acatar la orden policial y empezaron a arrojar algunas piedras”, describió.

Igualmente, Jones aclaró que los agresores “no lograron dañar ningún móvil ni lesionar al personal policial interviniente".

Pero lo cierto es que la escalada de violencia llevó a los efectivos a tomar la determinación de recurrir a las balas de goma. "Se dispuso hacer uso de la escopeta por munición antitumulto, lo cual derivó en algunas personas lesionadas que se mostraban en las filmaciones que están en las redes sociales", reconoció el comisario.

¿Reacción desproporcionada en Comodoro Rivadavia?

El responsable de la Unidad Regional confirmó que, ante la evidencia que mostraban las imágenes de los uniformados abriendo fuego contra los jóvenes y las quejas que se repetían en las redes por lo que se evaluaba como una reacción desproporcionada, se puso en marcha una investigación administrativa para evaluar el desempeño de los policías involucrados.

"Ya se dispuso desde la Unidad Regional labrar las actuaciones de oficio y ver qué responsabilidad administrativa también tiene el desempeño del personal policial", informó Jones.

El funcionario policial indicó que se encuentra en proceso de recopilación de información para determinar las acciones a seguir. "Ahora lo que estamos haciendo es recabar toda la información y en base a eso vamos a actuar en consecuencia", señaló.

Consultado sobre posibles denuncias penales contra el accionar de las fuerzas de seguridad, Jones aclaró que hasta el momento no se registraron presentaciones formales. "A esta altura del día, lo que fue el fin de semana y ahora, no tengo ninguna denuncia penal correspondiente", concluyó.

Un trágico accidente tras salir del mismo boliche

El jefe policial hizo referencia también a que “lamentablemente” en los arlededores del mismo boliche, que está en el ámbito de la Comisaría Tercera, una semana atrás se produjo la muerte de una mujer en un grave accidente de tránsito.

“Fue también de este lugar de donde salieron estos jóvenes, donde (luego) se produce el fallecimiento de esta mujer", puntualizó en referencia al accidente de tránsito que le costó la vida a Maira Remolcoy, de 36 años y madre de dos hijos, cuando iba a upa de otra persona en el asiento del acompañante de un VolkWagen Gol de tres puertas atestado de gente: llevaba 8 personas.

Al parecer, el joven que conducía habría cruzado un semáforo en rojo y su vehículo fue impactado por otro. La víctima falleció en el acto.