Choque fatal en Comodoro Rivadavia: la víctima iba a upa de otro, en el lugar del acompañante

La Policía de Chubut intenta determinar qué auto pasó en rojo. El que trasladaba a la mujer que murió era un VW Gol tres puertas y llevaba siete personas.

En medio de la conmoción por el grave accidente ocurrido en la madrugada de este lunes en Comodoro Rivadavia , en el que falleció una mujer, se empezaron a conocer algunos detalles del choque, mientras la Policía de Chubut busca determinar cuál de los dos automóviles involucrados cruzó el semáforo en rojo.

El choque se produjo en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Nacional 3) y la calle Juan B. Justo, cerca de la costa de Comodoro Rivadavia, entre un Fiat Siena que circulaba por la avenida y un Volkswagen Gol con el que impactó en la bocacalle.

En el Volkswagen tres puertas, en el que viajaba la mujer de unos 25 años de edad que murió, se trasladaban siete personas. Según se logró establecer, la víctima fatal iba en el asiento delantero , en el lugar de acompañante , a upa de otro pasajero.

“Estamos tratando de establecer las circunstancias con exactitud, aunque una hipótesis preliminar indica que uno de los vehículos habría cruzado un semáforo en rojo”, dijo Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia.

Jones agregó que agentes de la Brigada de Investigaciones se encontraban trabajando este lunes en el levantamiento de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona y en la realización de planimetrías detalladas para comprender la mecánica del choque.

Asimismo, se estaban recabando testimonios que pudieran ayudar a aclarar cómo se produjo el impacto.

Todos jóvenes, de entre 24 y 26 años

En tanto, los conductores de ambos vehículos permanecían demorados en la Comisaría Tercera. Se les realizaron exámenes de alcoholemia y toxicológicos a los dos para determinar su estado al momento del choque.

Tras el siniestro, el cuerpo de la mujer que murió fue trasladado a la morgue judicial, donde se le realizarán las pericias correspondientes.

Los ocupantes de los vehículos eran todos jóvenes de entre 24 y 26 años. “Estamos hablando de personas de unos 20 y pico, casi todos con edades similares”, confirmó Víctor Alvarado, integrante de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, que trabajó en el lugar.

"Al llegar nos encontramos con una colisión bastante grande entre un Fiat Siena y un Volkswagen Gol tres puertas, ambos con daños materiales severos”, contó Alvarado.

Por la violencia del accidente y la cantidad de personas involucradas, debieron solicitar tres ambulancias al Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti, para asistir a los que, en principio, se informaron como ocho heridos en el choque.

Comodoro Rivadavia: confusión y heridos

En el mismo lugar del accidente fueron atendidos por personal médico los ocupantes de ambos vehículos, antes de su traslado al Hospital.

Durante ese procedimiento, personal del servicio de emergencias 107 confirmó el fallecimiento de una mujer jóven que viajaba en el Gol, luego de que el equipo médico certificó la muerte.

Al momento de la llegada del personal de asistencia, el resto de los involucrados ya estaba fuera de los vehículos. Algunos permanecían en estado de shock, muy alterados y nerviosos, intentando comunicarse con sus familiares.

El enorme número de pasajeros que llevaba el Volkswagen llevó a que, en principio, se produjera “cierta confusión y desorientación con respecto a la cantidad de ocupantes en los vehículos”, según reconoció Alvarado.