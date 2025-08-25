Comodoro Rivadavia: iban siete en un Volkswagen Gol, chocaron y murió una mujer

Fue durante la madrugada de este lunes, en el tramo de la Ruta 3 que atraviesa la ciudad. Impactaron con otro auto en una esquina.

Una mujer de aproximadamente 25 años de edad falleció, y otras siete personas resultaron heridas en un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut .

El accidente fatal se produjo en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Nacional 3) con la calle Juan B. Justo, en una esquina con semáforos, a muy poca distancia del Paseo Costero de Comodoro Rivadavia.

Allí, un automóvil Volkswagen Gol en el que viajaban siete jóvenes colisionó violentamente contra un Fiat Siena. El choque provocó el fallecimiento de una de las pasajeras del Volkswagen.

“Al llegar nos encontramos con una colisión bastante grande entre un Fiat Siena y un Volkswagen Gol tres puertas, ambos con daños materiales severos”, contó Víctor Alvarado, integrante de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia.

Por la violencia del accidente y la cantidad de personas involucradas, debieron solicitar tres ambulancias al Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti, para asistir a los que, en principio, se informaron como ocho heridos en el choque.

Comodoro Rivadavia: confirmaron el fallecimiento de una joven

En el mismo lugar del accidente fueron atendidos por personal médico los conductores y pasajeros de ambos vehículos. Durante ese procedimiento, personal del servicio de emergencias 107 confirmó el fallecimiento de una mujer jóven que viajaba en el Gol ya, luego de que el equipo médico certificó la muerte al momento de su llegada.

Retiran los autos tras el choque fatal en Comodoro Rivadavia.

Al momento de la llegada del personal de asistencia, el resto de los involucrados ya estaba fuera de los vehículos. Algunos permanecían en estado de shock, muy alterados y nerviosos, intentando comunicarse con sus familiares.

El enorme número de pasajeros que llevaba el Volkswagen llevó a que, en principio, se produjera “cierta confusión y desorientación con respecto a la cantidad de ocupantes en los vehículos”, según reconoció Alvarado.

Luego de conversar con uno de los pasajeros, que se encontraba consciente aunque en estado de shock, pudieron confirmar que, efectivamente, el gran número de afectados por el choque tenía que ver con la cantidad de gente que viajaba en el Gol.

Todos fueron trasladados al Hospital Sanguinetti. Alvarado relató que uno de los primeros en ser derivados fue un joven que presentaba un traumatismo de tórax y una posible fractura de clavícula.

Investigan las causas

En cuanto a las circunstancias que derivaron en el accidente, según versiones preliminares aportadas por efectivos de las comisarías Segunda y Tercera de Comodoro Rivadavia, que trabajaron en el lugar, el Fiat podría haber atravesado la intersección cuando el semáforo estaba en rojo.

No obstante, se aclaró que por el momento se trata solo de una hipótesis, y que se estaban realizando pericias y recopilando testimonios para establecer las responsabilidades.

Los ocupantes de los vehículos eran todos jóvenes de entre 24 y 26 años. “Estamos hablando de personas de unos 20 y pico, casi todos con edades similares”, confirmó Alvarado.

Con el correr de la madrugada, amigos y familiares comenzaron a llegar al lugar del siniestro, aumentando la tensión y el impacto emocional entre los allegados a los afectados.

Incluso, Bomberos y personal de emergencia tuvieron que ocuparse también de contener y calmar a muchos de los que se acercaron al lugar y se econtraron con la impactante escena.