Comodoro Rivadavia: atropelló a un perro y cuando el dueño lo increpó, le partió un ladrillo en la cabeza

La víctima de la paliza debió ser operada en el Hospital Regional y lleva 4 días internada. Un familiar reconoció al agresor y la policía lo busca.

El dueño del perro atropellado fue operado el martes en el hospital de Comodoro Rivadavia, donde se encuentra internado "estable y lúcido".

Un vecino del barrio 9 de Julio de Comodoro Rivadavia atraviesa su cuarto día de internación en el Hospital Regional luego de sufrir una brutal paliza por parte de un conductor que atropelló a su perro y lejos de lamentarse, no hizo más que reaccionar con violencia cuando el dueño del animal se lo recriminó.

El ataque ocurrió el lunes 18 de agosto cerca de las cinco de la tarde en el cruce de las calles Ituzaingó y Sargento Cabral .

La víctima, un hombre de mediana edad , presentó fractura de cráneo y daño en el maxilar tras ser golpeado con un ladrillo en la cabeza . Además, perdió varios dientes.

En el centro de salud y luego de evaluar su estado, el martes los médicos decidieron someterlo a una intervención quirúrgica. Actualmente, el paciente se encuentra "estable y lúcido" en sala intermedia de cirugía, todavía recuperándose, según pudo averiguar ADNSUR.

El episodio de violencia extrema se desató cuando el damnificado increpó al automovilista por haber atropellado a su mascota momentos antes, en la misma zona.

En lugar de dar explicaciones, el conductor reaccionó con una agresión física desmedida que terminó con la víctima hospitalizada.

"Al reclamarle la acción, el conductor del vehículo lo agrede físicamente, provocándole lesiones que hacen que actualmente se encuentre en el hospital regional", explicó el jefe de la Seccional Segunda, Gustavo Toledo, horas después de haber intervenido en el caso.

La búsqueda del agresor

El comisario explicó que en un primer momento, el dueño del perro dijo que conocía de vista al agresor, pero no sabía su nombre.

Sin embargo, más tarde un familiar de la víctima aportó un nombre y apellido para la identificación del agresor, lo que permitió radicar una denuncia formal en su contra ante la Policía de Chubut. A partir de ese testimonio del pariente, se activó el operativo de búsqueda. Hasta el mediodía de este jueves, no había novedades sobre los resultados.

Comisaría Segunda de Comodoro Rivadavia.jpg En el caso intervino la Comisería 2da. de Comodoro Rivadavia.

En paralelo, los investigadores que intervinieron en el caso trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para obtener elementos que permitan certificar la acusación contra el sospechoso y su posterior puesta a disposición de la justicia. También, para dilucidar lo sucedido tanto en el momento del accidente con el animal, como en la discusión que dervió en la paliza.

El comisario calificó el episodio como "atípico" por el nivel de violencia desplegado. "No es algo común y habitual; es una situación atípica el nivel de agresión por esta situación", concluyó Toledo sobre el salvaje ataque que pudo terminar en tragedia.

Paliza en un boliche de Comodoro Rivadavia

En otro episodio de violencia en Comodoro Rivadavia, un hombre de 32 años que aparentemente tiene antecedentes por agresiones similares, atacó brutalmente a un joven en el boliche Gigante MegaDisco del centro de la ciudad. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 10 de agosto alrededor de las 5:30.

A.V., identificado como el agresor, dejó con una herida considerable en el labio a la víctima de 20 años, quien requirió más de ocho puntos de sutura tras sufrir un corte muy profundo que partió el labio en dos y casi le desfiguró la cara.

El conflicto se desató cuando el atacante comenzó a insultar a la pareja de la víctima dentro del local bailable. Al intervenir para consultar qué ocurría, el hombre de 32 años lo atacó sin mediar palabra, provocándole la grave lesión facial.

La agresión no se limitó al joven, sino que también incluyó un episodio de acoso verbal hacia la hermana de la víctima, de la misma edad.

El personal de seguridad del boliche intervino rápidamente, retirando al agresor del lugar y pidiendo una ambulancia para atender a la víctima, quien sangraba profusamente. El joven fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, donde le hicieron curaciones y le suturaron el labio.

En su denunci formal, realizada en la Seccional Segunda y acompañada con un certificado médico que constata la gravedad de su lesión, la víctima detalló que no conocía personalmente al agresor, aunque familiares y testigos aseguran que A.V. tiene antecedentes por agresiones similares, especialmente a jóvenes en la zona.