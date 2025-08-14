Comodoro Rivadavia: armaron un robo comando a una casa para llevarse aros, shampoo y ropa

Cuatro hombres con una escopeta protagonizaron un insólito y violento golpe por un botín insignificante. Terminaron detenidos.

Los cuatro sujetos fueron atrapados por la policía de Comodoro Rivadavia luego de que en el centro de monitoreo notaron movimientos extraños en la casa que atacaron.

Una violenta y a la vez insólita modalidad delictiva se registró este jueves por la mañana en Comodoro Rivadavia , cuando cuatro sujetos armados ingresaron por la fuerza a una vivienda del barrio San Martín y golpearon a uno de los ocupantes del inmueble en una suerte de robo comando que no se condice con el botín que fueron a buscar: productos de limpieza, bijouterie y ropa.

El episodio, acaso originado por algún dato equivocado, se desarrolló apenas pasadas las 11 de la mañana en un domicilio de la calle Los Naranjos . En ese momento, el Centro de Monitoreo detectó movimientos sospechosos y dio aviso inmediato a los patrulleros que vigilaban la zona.

Ante el despliegue del grupo de delincuentes, se movilizaron efectivos de la Comisaría Séptima , la Seccional Sexta y el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), quienes se trasladaron rápidamente al lugar del hecho. Casi un despliegue propio del robo a un banco.

El ataque a la casa de Comodoro Rivadeavia

Presuntamente, los delincuentes se apostaron en cercanías de la vivienda y esperaron el momento propicio para ejecutar el golpe. Cuando la dueña de casa abandonaba la propiedad, salieron de la nada, la interceptaron y la forzaron a volver a ingresar con ellos a su domicilio.

Y aen el interior, el cabecilla del grupo, que según informó la policía es un hombre de 33 años, esgrimía una escopeta tipo pistolón con la que intimidó a las personas que estaban en el inmueble. Durante el asalto, trascendió, golpeó a una de las víctimas.

Mientras el “jefe” se ocupaba de amenazar y vigilar a punta de escopeta a los presentes, sus tres cómplices de la banda —de 50 y 40 años, más otro individuo cuya edad no fue revelada— se dedicaron a revolver la casa y recolectar lo que encontraban a su paso, que a decir verdad, no era de mucho valor.

Robo en Comodoro Rivadavia - escopeta La escopeta con la que el cabecilla de la banda amedrentó a los ocupantes de la casa asaltada en Comodoro Rivadavia.

Entre los objetos que pretendían sustraer se encontraban productos de higiene personal, como un shampoo, estuches con aros, cables eléctricos, prendas de vestir y carteras.

Para colmo para ellos, la rápida respuesta de la policía logró frustrar su fuga. Los cuatro asaltantes fueron capturados en el mismo lugar del hecho, antes de que pudieran siquiera intentar escapar.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron el arma de fuego junto con dos cartuchos calibre 16. Adicionalmente, hallaron otros dos proyectiles en diferentes sectores de la casa.

También fue secuestrado un auto Nissan March de color rojo que permanecía estacionado frente a la vivienda y que, suponen los pesquisas, habría servido como vehículo para dar el golpe.

El Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro de todas las evidencias y dispuso que los cuatro detenidos fueran trasladados a dependencias policiales.

La causa judicial avanza para establecer si los implicados registran antecedentes penales previos a este hecho y determinar su posible participación en otros episodios delictivos ocurridos en la zona.

Entró a una casa a robar y lo atraparon vecinos

El lunes a la tarde, vecinos de Comodoro Rivadavia sorprendieron a un ladrón en plena acción y lo retuvieron hasta la llegada de la policía.

El episodio ocurrió en calle Los Claveles, donde el sospechoso identificado como G.E.A, de 35 años, había ingresado a una vivienda con la intención de robar un televisor y una mochila.

El delincuente había saltado un paredón y dañado la puerta de la casa para acceder al interior, pero fue descubierto por personas que se encontraban en el lugar y lograron reducirlo y mantenerlo inmovilizado mientras contactaban al Centro de Monitoreo para pedir que fuera la policía.

Efectivos de la Comisaría Séptima arribaron al domicilio y encontraron al sujeto ya controlado por los vecinos. El acusado fue trasladado a una sede policial, a la espera de la audiencia de control de detención.