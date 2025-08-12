Comodoro Rivadavia: les ocuparon su terreno durante años y armaron un peligroso aguantadero

El lugar fue demolido tras una orden judicial para restituirle la propiedad a sus dueños. Era refugio de varios delincuentes conocidos y atemorizaba al barrio.

La precaria construcción de Comodoro Rivadavia fue demolida en la mañana de este martes, tras el desalojo de los ocupas.

La policía de Chubut ejecutó este martes a la mañana un desalojo judicial en un predio privado de Comodoro Rivadavia , donde habían montado un precario y peligroso “aguantadero” en el que se refugiaban conocidos delincuentes y que inquietaba a los vecinos de la zona.

La medida se concretó a partir de una denuncia de los legítimos dueños del terreno, en la calle Soldado Almonacid al 800 , en el barrio Ceferino Namuncurá , donde varias personas con prontuario delictivo habían establecido una ocupación irregular que, según confirmó el responsable del operativo llevado a cabo en la mañana, se extendía por varios años.

El comisario Walter Cornelio informó que la intervención surgió de una resolución judicial solicitada para recuperar la propiedad que había sido tomada de manera ilegal por individuos con antecedentes penales y por eso reconocidos en la zona.

"Se trató de un expediente que ya venía gestionado en primera instancia por los verdaderos propietarios y sus abogados", explicó Cornelio en declaraciones a Diario Jornada.

La operación contó con la participación de distintas áreas policiales y la Unidad Regional para asegurar tanto la integridad del oficial de justicia como la de los residentes del barrio durante el procedimiento. Sin embargo, y pese a las referencias del lugar, no hubo mayor resistencia ni situaciones de riesgo.

Comodoro Rivadavia: ocupas peligrosos en situación precaria

Los responsables de la ejecución del desalojo esperaban encontrar en el lugar un número importante de personas que, por sus antecedentes, implicaban cierta peligrosidad. Sin embargo, los efectivos dieron solo con tres personas.

De todos modos, el comisario a cargo manifestó: "Tenemos entendido que suelen frecuentar o pernoctar en el lugar entre cinco, seis y hasta siete personas".

Aguantadero Comodoro Rivadavia ok El operativo de la policía en el barrio Ceferino Namuncurá, en Comodoro Rivadavia.

Ante la llegada de la policía, los okupas empezaron a gritarles e insultarlos, pero la reacción no pasó de la protesta verbal. No hubo siquiera forcejeos, y todos terminaron abandonando el sitio en menos de dos minutos. Posteriormente, se les dio la posibilidad de volver a llevarse sus pertenencias.

Cornelio señaló que el terreno mostraba señales de una ocupación extendida: "Se podía ver que esta gente estaba hace ya varios años en el lugar", aseguró.

El oficial también confirmó que los ocupantes eran "conocidos en el ámbito delictual", situación que había causado preocupación entre los habitantes de ese sector del Ceferino Namuncurá.

Puerto Madryn: se instaló en el patio de una casa en obra

El lunes 11 de agosto, la Policía de Chubut intervino en otro caso de usurpación, en este caso registrado en Puerto Madryn. El propietario de una construcción en desarrollo denunció la presencia de un desconocido dentro de la propiedad.

El reporte llegó cerca de las 11:05 y personal de la Comisaría Cuarta verificó que un hombre se hallaba en el patio del inmueble junto a diversos objetos personales: además de ropa y un colchón, pertenencias habituales de la gente en situación de calle, en este caso el ocupante también tenía un auto.

Usurpó una casa en construcción en Puerto Madryn El intruso fue detenido y le incautaron un auto.

El damnificado declaró que no conocía al individuo y que nunca le había dado permiso para entrar. Posteriormente, al llegar al lugar los policías advirtieron que la puerta de acceso presentaba daños, por lo que sospecharon que fue forzada por el intruso.

El fiscal de turno ordenó la detención del sujeto hasta la realización de la audiencia de control y dispuso el secuestro del vehículo y las pertenencias ajenas al propietario del inmueble en construcción.