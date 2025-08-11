Explosión en una fábrica de Puerto Madryn: dos operarios fueron internados con quemaduras

Se produjo en la madrugada de este lunes, en el Parque Industrial Pesado de la ciudad portuaria de Chubut . Los dos trabajadores fueron alcanzados por la potente llamarada que despidió una turbina.

Dos trabajadores de una empresa radicada en e l Parque Industrial Pesado de la ciudad de Puerto Madry n, en la provincia de Chubut, debieron ser internados con quemaduras producidas por una explosión que se produjo en las instalaciones de la firma durante la madrugada de este lunes.

El incidente tuvo lugar cerca de las 5.30 de la mañana, en la planta fabril perteneciente a la empresa Trivium Packaging (TP), situada dentro del parque industrial, en la calle Nuncio Decaro al 660, en las inmediaciones del cruce de las rutas provinciales 1 y 42.

Aproximadamente a esa hora, una turbina de granallado lanzó una súbita llamarada que alcanzó a los dos empleados que estaban trabajando en ese equipo de limpieza industrial.

Las llamas se extinguieron rápidamente de manera espontánea, pero la explosión dejó a los dos trabajadores, uno de 41 años de edad y otro de 29, con quemaduras en brazos, manos y piernas.

Según se informó, los dos hombres se desempeñan en el sector productivo de la empresa donde se encontraba la máquina, y que se dedica a la fabricación de tejos para la producción de envases de aluminio mediante un proceso de “extrusión por impacto” (moldeado por fuerza a través de una prensa).

ambulancia.jpg Un incendio en una fábrica de Puerto Madryn obligó a trasladar a dos operarios al hospital. (Foto ilustrativa).

Trivium Packaging es una empresa internacional con más de 50 locaciones en todo el mundo, que fabrica todo tipo de envases metálicos como latas, botellas o aerosoles, para productos alimenticios y de salud, entre otros.

Los dos trabajadores quedaron internados

Tras el incendio, se interrumpió la actividad en esa área de la planta fabril y se llamó a los servicios de emergencia a través del Centro de Monitoreo municipal.

Los dos trabajadores fueron trasladados en ambulancias al Hospital Zonal Andrés Isola, de Puerto Madryn, donde quedaron internados en observación hasta ver la evolución de las importantes lesiones sufridas.

Hasta esta mañana, desde el centro de salud no habían realizado ningún reporte acerca de su condición. Asimismo, la fábrica no informó cuál es el estado de eventuales daños materiales sufridos.

Incendio y evacuados en Puerto Madryn

Un incendio ocurrido en el último piso de un edificio de departamentos de Puerto Madryn obligó a evacuar a varias familias.

El fuego se desató en una de las cuatro torres del complejo de departamentos ubicado en la calle Charcas al 100 de la ciudad portuaria chubutense.

Los residentes, en su mayoría familias que habitan las cuatro torres del complejo, se vieron obligados a evacuar a toda prisa. “El humo se metió en todo, no veíamos nada”, comentó uno de los evacuados,

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios debieron trabajar en el lugar para extinguir las llamas, sin que se produjeran víctimas fatales ni heridos.

Algunas personas fueron asistidas por inhalación de humo luego de intentar colaborar en las tareas de control del siniestro.

En el operativo, los bomberos contaron con la colaboración de agentes de Policía, personal municipal y de la cooperativa de servicios Servicoop. Las causas del incendio aún se desconocen. Se realizaron peritajes en el lugar para intentar determinarlas.