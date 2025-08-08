Puerto Madryn: estuvo preso por un homicidio, salió de la cárcel y a los pocos días volvió a delinquir

Lo detuvieron por robar con un inhibidor de alarmas. Tiene menos de 30 años y un prontuario frondoso en la Justicia de Chubut .

Un delincuente de la ciudad de Puerto Madryn que había salido de la cárcel en junio pasado tras cumplir una condena de cinco años por haber participado en un homicidio, volvió a ser atrapado por la Policía y puesto a disposición de la Justicia de Chubut, tras delinquir nuevamente.

El presunto reincidente, identificado como Nicolás Hammond, alias “El Ruso”, fue apresado junto con un cómplice, Maximiliano González, luego de que los denunciaran por haber cometido un robo utilizando inhibidores de alarma para acceder al interior de una camioneta.

Más tarde se obtuvieron pruebas de que presuntamente ese no habría sido el único robo cometido por la pareja de ladrones a través de esa modalidad.

Además de la condena que acababa de cumplir, Hammond, de 29 años de edad, tiene en su prontuario otra, anterior, por un intento de homicidio.

Un vecino de Puerto Madryn los pescó infraganti

En el caso que derivó en su arresto actual, Policía fue alertada por un vecino, que observó a Hammond y González manipulando una camioneta estacionada en la vía pública. Después de que ambos fueron interceptados por agentes del orden, en su poder se encontraron elementos sustraídos del vehículo.

Durante la audiencia de control que se llevó adelante en la sede judicial de Puerto Madryn, la fiscal Melina Leiva imputó los cargos por hurto agravado por el uso de un dispositivo electrónico.

Además, incorporó a la denuncia otro hecho ocurrido el día anterior, registrado por cámaras de seguridad en la zona céntrica, en el que dos personas con características similares a las de Hammond y González sustrajeron elementos del interior de un vehículo.

La jueza María Alejandra Hernández, al frente del proceso judicial, hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía para Hammond teniendo en cuenta sus antecedentes, y dispuso que González tenga que presentarse semanalmente en sede judicial, mientras se lleva adelante la investigación.

El homicidio de Alan Bopp

Los graves antecedente que pesan sobre “El Ruso” Hammond tienen que ver con el homicidio en ocasión de robo de Alan Bopp, un joven de 21 años que estaba paseando a su perro en el barrio Comercio IV de Puerto Madryn.

Por aquel hecho, el ahora nuevamente detenido fue condenado como partícipe secundario.

El 11 de abril de 2020, un hombre identificado como Juan Colemil Navarro apuñaló a Bopp por la espalda, causándole la muerte.

Según se estableció en el juicio, Navarro iba acompañado por Hammond cuando sorprendieron y atacaron a Bopp y un amigo de él, Rodrigo Ojeda.

Bopp fue acuchillado en el cuello y horas más tarde murió a causa de la herida, en tanto que Ojeda recibió heridas en la espalda.

Posteriormente, en un allanamiento en el domicilio de Hammond hallaron una gorra que le habían robado al joven fallecido.

Navarro fue condenado a 22 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Hammond, por su parte, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado ante el fiscal Jorge Bugueño y la querella representada por el abogado Néstor Coronel, y recibió una pena de cinco años de prisión con declaración de reincidencia puesto que ya entonces registraba una condena anterior por intento de homicidio.