Turistas admiraban guanacos en un camino de Chubut y un auto atropelló a uno, que voló hacia ellos: 2 heridos

Sucedió en la mañana de este jueves en Península Valdés , cuando los visitantes contemplaban la escena desde una combi que se detuvo especialmente en la banquina.

El guanaco atropellado salió despedido y quedó en medio de la calzada luego de pegar de lleno contra la ventanilla de la combi turística.

Un episodio que comenzó como una típica excursión para avistar fauna silvestre en Penìnsula Valdés, en Chubut , terminó en un muy mal momento este jueves por la mañana en la ruta provincial N° 2 , cuando dos turistas resultaron heridos tras un insólito accidente de tránsito a 30 kilómetros de Puerto Pirámides .

El siniestro ocurrió exactamente a las 9.15 de la mañana mientras un grupo de visitantes había detenido su vehículo en la banquina para contemplar guanacos que se encontraban sobre la calzada.

Pero súbitamente, el plácido momento de contemplación silenciosa de la naturaleza se vio interrumpido por un fuerte estruendo. Un conductor al volante de un Fiat Cronos impactò de lleno contra uno de los camèlidos que habìan llamado la atención del grupo, por razones que todavía se investigan.

El choque provocó que el animal saliera despedido directamente hacia la banquina, justo donde estaba detenida la Toyota Hiace que transportaba a los visitantes hacia la villa de la reserva natural protegida, famosa por sus excursiones de avistaje de ballenas y la presencia de animales silvestres.

En su vuelo, el pobre animal pegò contra las ventanillas laterales de la combi. La violencia del impacto provocó el estallido inmediato de las ventanas, afectando directamente a los pasajeros que ocupaban los asientos laterales, quienes sufrieron lesiones en los ojos por los fragmentos de vidrio que salieron despedidos.

El vehículo turístico, que llevaba 11 pasajeros a bordo, se encontraba estacionado a la altura del istmo Ameghino cuando se desató la increìble secuencia, que interrumpiò el momento de contemplaciòn desde el interior del vehìculo afectado.

Operativo de emergencia en Península Valdés

Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de asistencia que incluyó personal médico, policial y de Fauna provincial. Además, una ambulancia se movilizó hasta el lugar del accidente para dar atención inmediata a los afectados.

Uno de los heridos debió ser trasladado al hospital de Puerto Madryn para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Guanaco atropellado - combi Por el impacto del guanaco, estalló la ventanilla de la combi turística y las astillas causaron heridas en los ojos a dos de sus ocupantes.

rsonal de Fauna, en tanto, se encargó de retirar del camino el animal, que por supuesto había fallecido en el acto, y procedió a labrar el acta correspondiente por el episodio.

Por otra parte, agentes de Criminalística debieron intervenir en el lugar después de que uno de los damnificados por el accidente decidiera radicar una denuncia de carácter penal.

Las autoridades policiales continúan recabando testimonios y evidencias para determinar las causas exactas que llevaron al conductor del Fiat Cronos a colisionar contra el animal en esa zona de alta circulación turística, donde la presencia de fauna en los caminos no sólo es sabida, sino que justamente es uno de los atractivos que convoca a los visitantes.

Turistas brasileños y otro accidente con un guanaco

Si bien este caso sobresale por la aparente negligencia del conductor del Cronos, la presencia de guanacos en rutas de la Patagonia es un peligro casi constante, especialmente en zonas que -a diferencia de Valdés- no son puntos turísticos ni mucho menos reservas protegidas, sino que tienen tránsito de todo tipo de vehículos.

En los primeros días de junio, por ejemplo, los que padecieron por la presencia de guanacos fueron los integrantes de un grupo de turistas brasileños que circulaban por la ruta 41, a unos 50 kilómetros de El Chaltén, en el tramo que conecta con Tres Lagos.

Aunque en este caso no hubo heridos, la camioneta Chevrolet en la que viajaban quedó con serios daños materiales y una mancha de sangre del animal atropellado.

Turistas brasileños atropellaron un guanaco en la Ruta 41, en Santa Cruz.jpg Así quedó la camioneta en la que turistas brasileños circulaban por la ruta 41, cerca de El Chaltén.

Tan solo una semana después, otro accidente con un guanaco como protagonista dejó serios daños materiales en una camioneta que circulaba por la Ruta 3 en la provincia de Santa Cruz.

El incidente ocurrió entre los kilómetros 2.358 y 2.359, en cercanías de la localidad de Luis Piedra Buena, y requirió de la intervención de los bomberos de la División Cuartel 15, Departamento Zona III, de Santa Cruz.

Las autoridades recibieron un llamado de emergencia alertando sobre un vehículo accidentado y con daños visibles, a la vera de la ruta. Al llegar al lugar, el personal de bomberos constató que se trataba de una camioneta Ford Ranger, ubicada sobre la banquina y apoyada sobre sus cuatro ruedas.

En el interior del vehículo viajaban dos personas, de 69 y 33 años de edad, quienes salieron por sus propios medios y no sufrieron lesiones de consideración. Igualmente, fueron asistidas en el lugar por personal sanitario.

Lo peor, una vez más, se lo llevó la camioneta, que quedó con abolladuras en el capot, daños en el paragolpes delantero y pérdida de fluidos como agua y aceite, lo que evidenciaba la violencia del impacto.