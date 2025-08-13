Virus sincitial en Comodoro Rivadavia: se ocuparon todas las camas pediátricas del hospital

En el centro de salud de la principal ciudad de Chubut reconocieron una demanda inusual para esta época del año. Qué puede causar el virus y cómo prevenirlo.

El servicio de pediatría del Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut, llegó al límite de su capacidad, sin camas disponibles, por la profusión de casos relacionados con el virus sincitial respiratorio ( VSR ).

Desde el centro de salud comodorense confirmaron que, si bien no hay casos graves, el sector de internación pediátrica se vio obligado a disponer de todas sus plazas en una época del año en la que, por otra parte, no es habitual que se produzca un pico de enfermedades respiratorias en niños, algo que suele ocurrir tres o cuatro meses antes, a mediados del otoño.

Este año, sin embargo, la temporada llegó “corrida” y con un comportamiento distinto de los virus, según describió la doctora Sandra Barría , médica neumonóloga del Hospital Sanguinetti.

“Ahora comenzamos a tener un gran aumento de consultas y de la internación por las infecciones respiratorias propias de la época. Incluso hoy teníamos las camas todas ocupadas por niños con infecciones respiratorias”, explilcó la profesional.

Comodoro Rivadavia: muchos casos "fuera de fecha"

La médica confirmó que, a diferencia de otros años, el incremento fuerte se dio recién en las últimas dos semanas, cuando lo habitual es que aparezca entre abril y mayo.

La mayor causa de internaciones es el virus respiratorio sincitial, causante de la bronquiolitis en menores de dos años. “Es el rey del invierno”, señaló Barría.

Hospital-Comodoro-Rivadavia.jpg El hospital de Comodoro Rivadavia, con la internación pediátrica a tope.

No obstante, también circulan con fuerza virus como la influenza (la gripe viral común), que afecta tanto a niños como a adultos, y cuyos casos tendrían relación con el bajo nivel de vacunación.

En este sentido, la especialista puso énfasis en la importancia de la vacunación en embarazadas, estrategia que comenzó a aplicarse el año pasado contra el virus respiratorio sincitial.

“A partir del año pasado, cuando las mamás empezaron a vacunar en el embarazo, vimos un descenso muy importante de la internación en los bebitos menores de tres meses. Nos bajó casi un 80% en esta población”, aseguró Barría.

La vacuna, clave

Esta semana, el Hospital de Comodoro Rivadavia completó la ocupación de todas las camas destinadas a pacientes pediátricos.

Según informaron desde la institución, la mayoría de los internados son bebés que no son recién nacidos, lo que representa una buena noticia ya que los más vulnerables son los menores de tres meses.

“Esto se debe, en gran parte, a que sus mamás se vacunaron. Muchas veces, los bebés pequeños que se internan son hijos de mamás que no recibieron la vacunadurante el embarazo”, remarcó la neumonóloga.

“Hay que entender que estas infecciones respiratorias habitualmente son virales, entonces no se solucionan con un antibiótico o un remedio casero. La consulta temprana al pediatra es clave, sobre todo en los menores de dos años”, agregó.

El virus sincitial, o sincicial, respiratorio es el principal causante de infección respiratoria aguda en lactantes y niños pequeños. Si bien la mayoría de los casos corresponden a cuadros leves, se estima que el 20 o 30% puede evolucionar a formas potencialmente graves.

“No vamos a poder evitar totalmente que los niños se enfermen -admitió la médica-, pero sí podemos reducir la gravedad y la cantidad de internaciones con prevención, vacunación y cuidados básicos en el hogar”.