Durísimo pedido de un conocido periodista de Comodoro Rivadavia: "No encuentro otra salida"

Un video de Luis Luján Dancheff generó miles de reacciones en Facebook. "Estoy atravesando una situación financiera muy complicada", explicó el comunicador.

Un mensaje publicado en sus redes sociales por un conocido periodista de Comodoro Rivadavia generó un fuerte impacto en la comunidad de esa ciudad de la provincia de Chubut.

En el video que publicó en sus reels de Facebook , el periodista Luis Luján Dancheff solicita ayuda económica a quienes puedan colaborar con él, debido a que, según explica, ya no tiene cómo hacerles frente a sus deudas.

“Primero, quiero pedirles perdón por el atrevimiento, y segundo, quiero decirles que estoy atravesando una situación económica, financiera, bastante complicada”, comienza diciendo Dancheff.

“Si recurro a esto es porque no encuentro otra salida”, explica el periodista comodorense.

En su breve mensaje, se refiere a pagos pendientes de tarjetas de crédito y créditos personales, y cuenta: “No puedo cumplir con todos, y eso me motiva precisamente a pedirles esta mano, esta ayuda”

“Desde ya, les agradezco muchísimo y vuelvo a pedirles disculpas por el atrevimiento. Los quiero mucho. Gracias”, cierra Dancheff su impactante mensaje.

Al pie del video deja los datos de su cuenta en el Banco Hipotecario para quienes puedan y quieran colaborar para aliviar su situación: alias puerta.bote.armada y CBU 0440004240000146990724, a nombre de Luis Luján Dancheff.

"No haría esto si no lo necesitara"

En el texto del posteo que acompaña el video, el comunicador patagónico remarca lo complejo del momento que está pasando e indica que la decisión de pedirle ayuda a la gente surge a partir de que ya agotó todos los caminos relacionados con créditos y entidades financieras.

“Hago esto porque no encuentro otra posibilidad. No puedo solicitar más préstamos. Trabajo y percibo una jubilación baja, pero no puedo obtener más financiamiento”, dice.

“Se que está difícil para todos -agrega-, pero no haría esto si no lo necesitará. Gracias y que Dios los bendiga”.

La publicación del video en Facebook recibió rápidamente numerosos comentarios -en su enorme mayoría, positivos y de respaldo- de usuarios de la red social, e incluso fue replicada en otras redes como X o Instagram.

“¡No tenes que pedir perdon! Animo, todo va a salir bien, lo alentó, por caso, el usuario Gerardo David Pisco, en Facebook. Otra usuaria, con el nombre Bri Mar, contó que aportaba su “pequeño granito” y describió a Dancheff como un “gran periodista y locutor”. Y así se acumularon las muestras de cariño hacia el reconocido periodista comodorense.

Comodoro Rivadavia: quién es Luis Luján Dancheff

Luis Luján Dancheff es un reconocido periodista, con una extensa trayectoria en medios locales de Comodoro Rivadavia, en los que se ha desempeñado a lo largo de los años como conductor y editor.

Tuvo también un breve paso por la política en 2021 cuando fue precandidato a diputado nacional por Chubut dentro del espacio Frente Radical Amaya Chubut (FRACh).

En aquella oportunidad, su nombre encabezó la lista que acompañaba la postulación de Orlando Vera al Senado. Su incursión en la política buscaba representar una alternativa dentro del radicalismo disidente en las elecciones primarias de medio término que se llevaron a cabo el 12 de septiembre de ese año.