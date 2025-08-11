Agujero Azul de la Patagonia: en pleno furor por la misión del Conicet, buscan proteger un "jardín" submarino

Más de 30 ONG intentan que el Congreso trate la creación de un área protegida en aguas donde flotas extranjeras pescan casi sin control.

Flotas de pesca de arrastre en el Agujero Azul de la Patagonia.

La expedición del Conicet que culminó el último domingo y cautivó al mundo con sus transmisiones en vivo por streaming desde el fondo marino frente a Mar del Plata reactivó el impulso de más de 30 organizaciones ambientales para proteger el "Agujero Azul" , una zona única del Mar Argentino en la Patagonia , que hoy está expuesta a la pesca internacional indiscriminada .

Los ecosistemas vulnerables que estuvieron descubriendo los investigadores argentinos frente a la costa bonaerense, que maravillaron al mundo, reforzaron la urgencia de crear un área protegida de 148.000 kilómetros.

Se trata de una región ubicada frente a las costas del Golfo San Jorge sobre la plataforma continental extendida de la Argentina , que alberga un sistema único de cañones submarinos y una riqueza bentónica sin igual en el mundo. Sin embargo, al encontrarse fuera de la zona económica exclusiva nacional, admite la pesca internacional casi sin restricciones.

El "Agujero Azul", como se la conoce, funciona como un "jardín" marino utilizado por ballenas, elefantes marinos que bucean hasta 1.500 metros de profundidad, pingüinos y ltambién múltiples especies de alto valor comercial, como calamares y merluzas. Así, está atravesado por un frente productivo de primer orden que atrae flotas pesqueras extranjeras que operan con redes de arrastre de fondo sin regulación ni controles.

Las flotas internacionales capturan allí los recursos comercialmente más valiosos que tiene el mar argentino. Normalmente, las plataformas continentales se encuentran dentro de las zonas económicas exclusivas y son las áreas más explotadas en términos pesqueros. Pero en este caso, hay un sector que está por fuera de ese límite, convirtiéndose en "mar de nadie, mar de todos".

Agujero Azul de la Patagonia - imagen satelital El área marina que quieren proteger, frente al Golfo San Jorge.

La flota que captura en la columna de agua sobre el Agujero Azul se rige por las libertades de Alta Mar, pero podría gestionarse con el Tratado Global de los Océanos, un acuerdo internacional que permitiría implementar acciones de manejo y creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales, pero que todavía debes ser ratificado por una cantidad considerable de países para entrar en vigor.

Al margen, en el país hay un proyecto de ley para proteger este sector del fondo marino, que tuvo media sanción en el Congreso, pero luego perdió estado parlamentario porque el Senado no lo trató. Ahora, más de 30 asociaciones que integran el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, la red más importante de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la investigación y conservación del sur de Chile, Argentina, Uruguay y sur de Brasil toma impulso la idea de volver a impulsarlo.

Luces de ciudad en el mar de la Patagonia

Valeria Falabella, bióloga marina y directora de Conservación Costero Marina de Wildlife Conservation Society Argentina, recordó el momento que encendió las alarmas sobre esta problemática.

"La idea empezó a gestarse hace mucho, cuando nos mandaron una imagen satelital nocturna que mostraba una miríada de luces al borde del talud. No lo podíamos entender: era como ver una ciudad en medio del mar", rememoró en una entrevista con la periodista especializada en ciencia Nora Bar, para El Destape .

Esas luces correspondían a buques pesqueros internacionales que operaban (y continúan haciéndolo) en el límite del área económica exclusiva argentina, y la imagen se convirtió en una noticia internacional, que reactivó el debate por la soberanía.

Agujero Azul Patagonia - foto greenpeace El resplandor de las luces de los pesqueen en el Agujero Azul, en una foto satelital difundida por Greenpeace.

La paradoja surge porque elpaís obtuvo derechos sobre el lecho marino tras el reconocimiento de Naciones Unidas a su plataforma continental extendida, pero no tiene jurisdicción sobre las aguas donde navegan estas embarcaciones.

La Convemar establece que las jurisdicciones de los países llegan hasta las 200 millas de la costa, aunque pueden reclamar extensión hasta las 350 sobre el lecho marino.

Tras un prolongado trabajo de la Comisión para el Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla), la ONU se expidió afirmativamente y el Congreso aprobó una ley que extiende el territorio argentino, otorgándole jurisdicción sobre el fondo marino pero no sobre la columna de agua. Justamente donde operan las flotas pesqueras.

Flotas internacionales y una “pesca descomunal”

"Allí se desarrolla una pesca descomunal, no regulada ni declarada, lo que en sí misma es un problema de grandes proporciones", explicó la especialista de una organización internacional con 125 años de historia, que está en la Argentina hace 60 y tiene presencia en otros 59 países.

La pesca de arrastre, que representa el 26% de las capturas mundiales, resulta altamente nociva para el ecosistema que vive en el fondo marino. "Como la columna de agua no forma parte de nuestra zona exclusiva, la única oportunidad de preservar hoy la plataforma extendida de la Argentina es a través de la creación de un área bentónica protegida", destacó la científica.

Además del daño sobre la biodiversidad, la pesca de arrastre libera carbono secuestrado en los sedimentos. "De acuerdo con la intensidad con la que se la practique, después de que arrastraste mucho y destruiste todo, la diversidad que había en ese fondo ya la deterioraste", explicó Falabella.

"Si pasás una rastra en una zona de arrecifes de coral, lo que hacés es destruir la capacidad de captura de carbono que tenía ese ecosistema. Por otro lado, en los sedimentos de los fondos profundos se va capturando carbono y se está empezando a calcular cuánto libera al mar nuevamente de carbono orgánico", detalló la investigadora.

"Durante años estuvimos buscando alternativas para 'atraer la atención' hacia esa zona, porque incluso hay flotas de 'arrastre de fondo'", indicó la especialista.

Agujero Azul Patagonia - coral La pesca de arrastre puede dañar de manera irreversible arrecifes de corales.

El Agujero Azul presenta características que lo vuelven extraordinariamente atractivo: incluye un sector de plataforma continental con fondos de menos de 200 metros de profundidad antes del talud, pero está fuera de la zona económica exclusiva.

"Es una combinación explosiva para la pesca", rleiteró la bióloga. "Se la practica sin regulación, en una zona de altísima productividad, baja profundidad, nitidez y fondos planos".

Según estimaciones de WCS, el área acumula anualmente más de 200.000 horas de pesca. Los datos surgen de Global Fishing Watch, plataforma que calcula el esfuerzo pesquero a través de las señales del Sistema de Identificación Automática (AIS) obligatorio para todos los buques industriales.

"Toda la flota pesquera industrial está obligada a tener un sistema de seguimiento automático que transmite la posición, rumbo, velocidad y otros datos del buque, facilitando su identificación y seguimiento por parte de las autoridades marítimas", detalló la científica. "A través de esas señales, es posible calcular el esfuerzo aparente de pesca".

La ubicación estratégica del Agujero Azul, atravesado por la corriente de Malvinas, multiplica los riesgos ambientales. "Si se hacen perforaciones hidrocarburíferas y llega a haber un accidente en esa zona, prácticamente 'matás el Mar Argentino', porque destruís el frente productivo, lo contaminás y eso impacta en toda la cadena trófica", alertó Falabella.

El proyecto que duerme en el Congreso

El Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que nuclea a la red más importante de organizaciones civiles dedicadas a la investigación y conservación marina del sur de Chile, Argentina, Uruguay y sur de Brasil, promueve la creación de un área bentónica protegida que llevaría el nombre de "Agujero Azul".

La protección se enfocaría en 148.000 kilómetros cuadrados de lecho marino y ecosistemas bentónicos, sin incluir la columna de agua considerada Alta Mar. Esta medida pondría freno a la flota pesquera internacional que opera con redes de arrastre de fondo sin regulación, capturando recursos transfronterizos compartidos y destruyendo ambientes vulnerables.

Un proyecto de ley presentado en 2022 logró aprobación en Diputados, pero perdió estado parlamentario. "Después de que se aprobara, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado tomó la decisión de no dar quórum", recordó Falabella. "Esta y la de Ambiente y Recursos Naturales tienen que volver a dar dictamen".

Agujero Azul Pataghonia - perfil El detalle del área que quieren proteger, en la plataforma marina extendida de la Argentina.

Las organizaciones mantienen conversaciones con la senadora chubutense Edith Terenzi (Despierta Chubut) para que el proyecto vuelva a ser tratado. "Hicimos todo el esfuerzo posible, pero no logramos que entrara al recinto. El Senado tiene el compromiso de por lo menos debatir la ley", indicó la bióloga marina.

"Lo excepcional del Agujero Azul es que hay una pesca internacional descomunal mientras todos los cañones submarinos en el borde del talud son de enorme biodiversidad", destacó Falabella. "Es una oportunidad para dejar un sector de estos fondos tan particulares lo más protegido posible".

Sin embargo, el contexto político presenta desafíos. "Vamos a tratar de volver a presentar el proyecto, no sé con qué éxito, porque este gobierno identifica estas iniciativas como frenos a la actividad productiva y al desarrollo", admitió.

La protección no impactaría en la actividad pesquera nacional. "Si se establece allí una reserva natural bentónica, la decisión no impactará en la actividad pesquera nacional, que trabaja más cerca de la costa", aclaró Falabella