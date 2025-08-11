La próxima expedición del CONICET ya tiene fecha: qué lugares explorará

Tras la finalización del exitoso proyecto que cautivó a todos, el buque Falkor volverá a aguas argentinas para explorar cañones submarinos nunca antes registrados.

La reciente expedición del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Atlántico Sur) en el fondo del mar argentino marcó un hito importante. Se trató sin dudas de un momento que quedará grabado en la memoria de quienes siguieron la transmisión en vivo. En la última inmersión, los científicos desplegaron un cartel con un mensaje breve pero contundente: “Gracias por el apoyo”.

La escena recorrió las redes sociales y se convirtió en símbolo del vínculo entre la comunidad científica y el público que siguió cada paso de la misión.

Durante dos semanas, el equipo a bordo del buque Falkor (too) realizó una exhaustiva exploración en las profundidades del mar argentino. Las imágenes y datos obtenidos ya comenzaron a ser analizados para trazar un mapa biológico más detallado y aportar información clave para la conservación de ecosistemas hasta ahora desconocidos.

conicet

Rumbo a Uruguay y un regreso esperado

Tras finalizar la campaña en aguas argentinas, el Falkor (too) puso proa hacia el talud continental uruguayo para participar de la expedición “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido”. Esta nueva misión reunirá a 37 especialistas y abarcará 50 puntos estratégicos del Atlántico, desde el sur de Brasil hasta el norte argentino.

conicet (1) El CONICET vuelve al mar profundo en septiembre.

El trabajo conjunto permitirá estudiar la conectividad entre distintos ecosistemas marinos de la región y obtener datos que servirán para entender cómo interactúan las especies y hábitats en este extenso corredor oceánico. Se espera que el material recabado sea de gran valor para el desarrollo de estrategias de preservación y manejo responsable de los recursos marinos.

Próxima cita: septiembre en aguas argentinas

Aunque el Falkor (too) se encuentra en plena actividad en territorio uruguayo, ya se confirmó que regresará a la Argentina a fines de septiembre. Desde ese momento y hasta el 29 de octubre, el buque se dedicará a una nueva etapa de investigación que promete descubrimientos relevantes.

El itinerario incluirá dos zonas de alto interés científico:

Sistema de Cañones Bahía Blanca

Sistema de Cañones Almirante Brown

Ambas áreas presentan formaciones geográficas singulares y una biodiversidad que, en gran parte, aún no fue documentada. La campaña buscará profundizar el conocimiento sobre la estructura y dinámica de estos entornos, así como sobre las especies que los habitan.

Ciencia, tecnología y un océano por descubrir

El trabajo del CONICET, en colaboración con equipos internacionales, pone en evidencia la importancia de la investigación marina para el país y la región. Explorar las profundidades no solo amplía el conocimiento científico, sino que también fortalece las políticas de conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos oceánicos.

pez conicet

Las expediciones recientes demostraron el valor de la tecnología aplicada a la ciencia, con vehículos submarinos capaces de descender a grandes profundidades y registrar imágenes de alta resolución. La interacción con el público a través de transmisiones en vivo acercó este esfuerzo a miles de personas, reforzando el interés por la protección del patrimonio natural submarino.

Con la próxima fecha en el horizonte, el entusiasmo se mantiene intacto. Cada inmersión abre la puerta a nuevos hallazgos y reafirma que, bajo las aguas del Atlántico, todavía queda mucho por descubrir.