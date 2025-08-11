Otra violenta pelea de trapitos en pleno centro de Cipolletti

Corridas y gritos en la madrugada. Uno de los protagonistas amenazó con apuñalar al otro. "Estoy avisando nomás", advirtió a los policías.

Los trapitos se enfrentaron a golpes en la calle Roca, entre España y Villegas. Uno amenazó al otro con asesinarlo a puñaladas y se lo anticipó a la policía.

Un nuevo hecho violento protagonizado por trapitos se registró en el centro de Cipolletti. Ocurrió este lunes por la madrugada en la calle Roca entre España y Villegas , donde funciona un bar y boliche bailable .

El incidente volvió a encender las alarmas y el interrogante acerca de las medidas que se deberían tomar para evitar este tipo de episodios hostiles entre desconocidos que se ofrecen a cuidar los vehículos y hasta suelen conminar a los conductores a aportar una suma de dinero por el supuesto servicio prestado.

Vecinos de edificios aledaños contaron que frente a una conocida casa de cambio se desató una discusión entre dos muchachos jóvenes, los que luego se agredieron arrojándose objetos . Al parecer la disputa fue por los espacios de estacionamiento, cuya autoridad ambos se adjudicaban. Todo quedó registrado en un video tomado por uno de los testigos.

Pelea de trapitos en Cipolletti

Uno de los contendientes se fue hacia el lado de la calle España y el otro lo siguió con compañía de otro sujeto morrudo. Lo insultaba y lo desafiaba a pelear. En la esquina de la plaza San Martín tuvieron un nuevo enfrentamiento, pero luego se dispersaron.

El joven más enfurecido junto al amigo volvieron hacia a zona de Villegas. A los gritos enfatizaba que con él “no se jode”, y resaltó su larga experiencia mundana.

“Quince años tengo en la calle, ni la gorra me va a sacar”, expresó mientras seguía amenazando de muerte a su rival.

Pelea trapitos 100825 B

Justo en ese momento pasó uno de los patrulleros nuevos de la Comisaría Cuarta a baja velocidad y el sujeto le manifestó al policía que conducía y en varias oportunidades: “Manotéalo porque lo lleno a puñaladas”.

“Oficial, usted me conoce, estoy avisando nomás”, agregó a la advertencia. Pero el móvil siguió su camino, por lo que no hubo intervención.

Ni bien dobló el vehículo de la fuerza pasó una moto que durante todo el fin de semana estuvo circulando a alta velocidad por el sector céntrico. Los vecinos la reconocieron porque produce explosiones más fuertes a las acostumbradas. En un par de ocasiones los estallidos provocaron que se activaran las alarmas de autos estacionados.

Desarmaron la “ranchada” de las vías

El municipio de Cipolletti ya había tomado nota de los problemas que causan los trapitos. El intendente Rodrigo Buteler había manifestó su preocupación por las andanzas de los desconocidos.

La inquietud escaló durante los últimos días de julio, cuando se produjo una violenta pelea en la zona de las vías del ferrocarril pertenecientes a la empresa Ferrosur, donde habían armado carpas y casillas precarias que utilizaban para pernoctar.

El altercado derivó en el incendio de varias pertenencias personales que se encontraban en el lugar.

trapitos ferrocarril cipolletti Un incendio entre trapitos derivó en agresiones a una placera de Cipolletti y la intervención de la Policía. Gentileza

Poco después llegó lugar la trabajadora municipal encargada del mantenimiento del área parquizada ubicada junto a las vías. Al encontrarse con las pertenencias desparramadas en el acceso a la casilla de herramientas, la mujer comenzó a despejar el sector para poder ingresar. En ese momento, los cuidacoches comenzaron a insultarla y agredirla verbalmente.

Se aclaró que no hubo agresión física, pero de todos modos la empleada se dirigió a la Comisaría Cuarta para radicar la denuncia. Sin embargo no se la tomaron con el argumento que el episodio había ocurrido en un predio privado. De todos modos fueron policías al sitio y los trapitos fueron desplazados. Más tarde, una máquina del Municipio realizó el retiro completo de los objetos quemados y abandonados.

Medidas en estudio contra los trapitos

Desde el Ejecutivo municipal informaron que se encontraban trabajando en implementar medidas para darle una solución definitiva a la presencia de cuidacoches en la vía pública, especialmente en zonas céntricas y puntos estratégicos de la ciudad.

No se descarta que en las próximas semanas se avance con la redacción de una ordenanza o resolución específica que regule la actividad o establezca mecanismos para limitarla.