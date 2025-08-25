Comodoro Rivadavia: crece el repudio a la agresión de un estudiante contra no docentes de la UNPSJB

Una facultad apoyó formalmente la carta abierta que difundió un profesor. Uno de sus alumnos les tiró un tacho de basura a trabajadores que hacían un reclamo.

El hall central de la sede de Comodoro Rivadavia de la Universidad de la Patagonia, lleno de basura tras la sorprendente agresión.

La Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en Comodoro Rivadavia manifestó su respaldo formal a la carta abierta difundida por un profesor, que condena el ataque protagonizado por un alumno contra empleados universitarios durante una protesta.

El hecho ocurrió el miércoles pasado en las instalaciones del Edificio de Aulas del Km 4, en la ciudad petrolera de Chubut, cuando desde el primer piso, un estudiante primero vació el contenido de un tacho de basura sobre un grupo de trabajadores no docentes que se manifestaban pacíficamente en el hall de la planta baja del edificio, y no contento con ello, luego les lanzó el cesto.

El Equipo de Gestión de Ciencias Naturales, donde estudia el responsable de la agresión, expresó ahora su adhesión a la " Carta Abierta a la Comunidad Universitaria Patagónica ", redactada por Jorge Spíndola , profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales .

En su escrito, Spíndola analizó el episodio y alertó que estos actos de violencia no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un clima hostil promovido desde sectores de poder.

"Una forma de violencia a la que dijimos Nunca Más desde 1983 y que, sin embargo, cada vez se hace más visible entre nosotros", señaló el docente en su reflexión.

"Llena de basura nuestro corazón y el suyo"

El profesor destacó que la agresión física representa apenas una dimensión del problema, ya que evidencia un profundo desconocimiento sobre la importancia de la educación pública en la Argentina.

"Ese tacho de basura cae sobre nuestros compañeros, pero también sobre su propia cabeza (la del estudiante). Llena de basura nuestro corazón y el suyo", expresó Spíndola en su carta.

El académico exigió sanciones ejemplares para el responsable del ataque y cuestionó la tendencia a normalizar este tipo de episodios violentos en el ámbito universitario.

Spíndola estableció un paralelismo histórico para denunciar la naturalización de la violencia contra las universidades argentinas.

"Silencio con violencia es la condición de los totalitarios. Silencio con violencia había en las universidades en dictadura, y silencio con violencia nos piden ahora quienes atacan a la Educación Superior Pública", afirmó.

El docente interpretó el incidente como una ruptura en la convivencia universitaria y planteó un escenario de reconciliación condicionado a un reconocimiento del error.

"Queremos que ese estudiante pida disculpas sinceras, consciente de lo que significa sostener la universidad en pie. Ese día lo recibiremos con bombos en el hall y recién ahí limpiaremos juntos tanta basura que nos duele", concluyó el profesor en su mensaje a la comunidad educativa.

La agresión del estudiante a los trabajadores de la universidad se produjo en el marco de las medidas de fuerza que llevan adelante tanto docentes como no docentes de la UNPSJB por reclamos salariales y presupuestarios.

Los profesores mantienen paros rotativos de 48 horas hasta septiembre. Por su parte, el personal no docente implementa retención de servicios escalonada: una hora por turno la semana pasada y dos horas en la que se inició este lunes, con posibilidad de paros totales posteriores.

La agresión en Comodoro Rivadavia

La mañana del miércoles 20 de agosto quedó marcada por un episodio inédito en la sede de de la UNPSJB, cuando el estudiante de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud -del que no trascendió aun la identidad- agredió de una manera tan insólita como riesgosa a los no docentes que se manifestaban.

El episodio ocurrió cuando tres trabajadoras de la Asociación del Personal No Docente (APUNP) se encontraban preparando materiales para confeccionar carteles como parte de sus reclamos por mejoras salariales y mayor presupuesto universitario.

José Giri, secretario general del gremio, contó: "Estaban las tres compañeras agachadas. De pronto vimos un montón de cosas cayendo. Cuando miramos un poco mejor había un estudiante que había agarrado un tacho de esos bien grandes de basura que se ponen en el piso, que tenía varias bolsas de residuos, y lo volcó sobre la cabeza de las compañeras desde un piso de arriba", explicó.

La lluvia de desechos, además, incluyó una botella de vidrio que estalló al chocar contra el piso. “Se desparramó todo. Por suerte las compañeras no se lastimaron", aseguró el dirigente gremial.

Pero eso no fue todo. Según el testimonio de Giri, el joven manifestó a los gritos su molestia por el ruido de la protesta. Y remató su mañana de furia con otra agresión: "Dijo algo así como ‘Dejen de hacer ruido, necesito estudiar', pero con otros términos, y agarró el tacho de plástico y lo revoleó contra otro compañero" que estaba abajo, en la manifestación.

Ese segundo y más voluminoso proyectil no alcanzó a ningún trabajador, pero pegó de lleno contra un radiador, provocando que el tacho se rompiera por el golpe. Tras la doble agresión, el alumno volvió a su aula para continuar con sus actividades.

"Si la botella que se reventó en el piso hubiera caído en la cabeza de una compañera, estaríamos hablando de otra cosa muchísimo más grave. Es repudiable: tremenda violencia y un sinsentido", subrayó Giri. Y recalcó: "En todos los años que tengo en la universidad, que son muchos, no recuerdo otro hecho así".

Tras el ataque, los trabajadores organizaron una asamblea para evaluar la situación. "Las compañeras manifestaron que estaban bien, con más ganas de luchar", contó Giri. En esa misma instancia, los no docentes decidieron presentar un informe a las autoridades universitarias sobre lo sucedido.

“Esto es realmente muy triste porque un estudiante que tenga este tipo de actitudes —en una institución en la que viene a formarse— debería poder formarse de otra manera. El disenso es lo más aceptable y lo mejor, pero la manera de discutir no es esta, claramente”,