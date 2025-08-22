Marcela Pagano se fue del bloque de LLA y envió una explosiva carta a Javier Milei

La diputada acusó a Karina Milei, Martín Menem y otros de estar involucrados en causas de corrupción pero defendió al presidente.

En medio de un quiebre en el bloque de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados, la diputada nacional Marcela Pagano difundió una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei. Parte de los díscolos que forman ahora el bloque "Coherencia", acusó a Karina Milei y a los Menem de estar involucrados en causas de corrupción.

“Esto no es combatir la corrupción, Presidente: es institucionalizarla con otros apellidos ”, sostuvo Pagano, en referencia a los audios de Diego Spagnuolo que vinculan a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y a los Menem con supuestos pagos de coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

La legisladora aseguró que Milei “no es la casta, pero lo rodea”, y señaló que sus aliados lo conducen “hacia la tormenta”. “Todavía está a tiempo de sacarse de encima a esta lacra”, lanzó.

milei pagano (1)

Pagano marcó la creación del nuevo bloque legislativo como un "punto de quiebre" y se sinceró: "Me quedé en silencio todo lo que pude, hasta que comprendí que callar era traicionar". La diputada libró a Milei de culpa: "le escribo desde el dolor, desde la decepción, pero también desde el respeto" y responsabilizó de lo que ocurre al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por elevación a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y a sus compañeras de bloque.

"No me fui. Me echaron con sus actitudes. Con su mirada vacía hacia los que le trajimos votos sin pedirle cargos", escribió Pagano y aseguró que quienes quedaron en el bloque oficialista no respetan la propuesta original del partido gobernante: "Los leones genuinos fueron expulsados del reino y lo que queda es una corte de adulones". Además, pronosticó un mal futuro para el Gobierno si no cambia el rumbo: "No quiero ser cómplice de lo que se viene".

Se rompe el bloque de LLA: nace "Coherencia"

Cuatro diputados que ingresaron a la Cámara baja en 2023 de la mano de Javier Milei anunciaron que conformarán un bloque propio bautizado “Coherencia”.

Se trata de la periodista Marcela Pagano, el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González, que se sumarán a Lourdes Arrieta, quien ya había roto con el oficialismo para tener su monobloque.

image Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta

“Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”, anunciaron. “Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”, anunciaron.

Los cuatro diputados tienen en común su enfrentamiento con Martín Menem y Karina Milei. En el caso de Lourdes Arrieta, el conflicto comenzó con la visita a represores al penal de Ezeiza y alcanzó un punto climático cuando la separaron del bloque y acabo conformando el propio.

La pelea entre Marcela Pagano y Martín Menem también fue escandalosa y mediática. La experiodista, que formó parte de la lista por su amistad personal con Javier Milei, iba a ser nombrada presidenta de la comisión de juicio político pero Menem suspendió la reunión de comisión en la que iban a oficializar la designación porque “no había consenso interno”.

Pagano y Oscar Zago, el exjefe de la bancada, argumentaron que contaban con la aprobación del propio Milei y señalaron que la cancelación llegó demasiado tarde, cuando ya se había constituido el quórum de la comisión. La comisión luego quedó en un limbo porque Menem nunca reconoció la designación de autoridades y nunca funcionó hasta hoy.