Identificaron a la mujer que murió atropellada por un minibus petrolero en la Ruta 22

El pasado miércoles a la noche, una mujer murió tras ser embestida por un minibus petrolero sobre la Ruta 22 , entre Senillosa y Plottier. Las circunstancias y la dinámica del hecho aún son investigadas por la Policía, que maneja dos hipótesis sobre lo ocurrido.

El trágico choque ocurrió entre las 20.30 y las 20.45 y en sentido oeste-este, a unos dos kilómetros de la báscula hacia Plottier, en una zona particularmente "muy oscura".

El comisario inspector y coordinador operativo de la Dirección de Tránsito Neuquén, Nicolás Corzo , relató en LU5 que el vehículo petrolero, que circulaba con tres trabajadores a bordo, no realizó ninguna maniobra indebida y el impacto contra la mujer ocurrió dentro del carril. "Según el relato del chofer, se encontró de golpe con la persona en medio de la ruta", sumó Corzo.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó este viernes a LMNeuquén que, tras la realización de la autopsia, la mujer fue identificada como Eva Sea, de 74 años.

Corzo relató que los investigadores trabajan en dos hipótesis sobre el causante del hecho. Por un lado, que se haya tratado de un suicidio; y, por el otro, que la víctima no haya alcanzado a cruzar la cinta asfáltica. "En un principio se hablaba de un presunto suicidio porque anoche costó bastante establecer el punto de impacto. Y otra de las hipótesis que trabajamos ahora, luego de realizar todas las tareas en el lugar, es que la señora fallecida no haya alcanzado a cruzar totalmente la ruta", precisó. Asimismo, en línea con la hipótesis de suicidio, dijo que "es raro encontrar una persona en medio del carril".

Un peatón murió atropellado cuando intentaba cruzar la Ruta 7

El pasado 18 de julio, un hombre murió en la Ruta 7 tras bajarse de un colectivo urbano, a la altura de la estación de servicio Puma. La Policía de Neuquén confirmó su deceso en el hospital de Centenario, tras haber sido arrollado por un vehículo que iba transitando por el lugar.

El subcomisario a cargo de la División Tránsito Centenario, Damián Jorquera, relató a LMNeuquén en su momento que el hombre no había podido ser identificado tras el grave accidente de tránsito debido a que se encontraba indocumentado.

Luego, tras la realización de la autopsia, el hombre fue identificado como Oscar Jesús Cartes, de 27 años, quien murió como consecuencia el politraumatismo recibido. Así lo certificaron las causas de su defunción. El joven era un paciente de salud mental del Hospital Regional, que tenía salidas libres.

"Un Toyota Etios color blanco, conducido por una joven de 21 años, iba de Centenario a Neuquén, por el carril interno de la Ruta 7. Delante del Etios, se trasladaba el conductor de una camioneta Fiat Toro color bordó. En esas circunstancias, desciende del colectivo urbano un peatón que cruza la ruta en sentido oeste-este, a la altura de la estación de servicio Puma", comentó el funcionario policial.