Una mujer murió embestida por un minibus petrolero en Ruta 22

Ocurrió entre Senillosa y Plottier, este miércoles por la noche. La Policía no descarta un suicidio.

María Isabel Sánchez

Una mujer murió tras ser embestida por un minibus petrolero sobre la Ruta 22, entre Senillosa y Plottier. Ocurrió este miércoles alrededor de las 20.30.

El hecho fue informado por el comisario Nicolás Corzo, quien relató que los investigadores trabajan en dos hipótesis sobre el causante del hecho. Por un lado, que se haya tratado de un suicidio; y, por el otro, que la víctima no haya alcanzado a cruzar la cinta asfáltica.

Según relató en LU5, el vehículo petrolero, que circulaba con tres trabajadores a bordo, no realizó ninguna maniobra indebida y el impacto contra la mujer ocurrió dentro del carril.

En desarrollo.

