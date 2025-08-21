Un hombre quedó preso tras intentar matar a otro a tiros en medio de la calle

La Justicia le dictó un mes de prisión preventiva en una comisaría de Zapala. Víctima y victimario tenían conflictos previos.

Un hombre de San Martín de los Andes quedó detenido tras protagonizar un osado intento de homicidio: atacó a tiros a otro en medio de la calle en un barrio de la localidad cordillerana. El agresor fue hallado en su casa durante un allanamiento realizado por la Policía.

En el marco de la investigación iniciada por la fiscalía, personal de la Policía del Neuquén llevó adelante el pasado martes un allanamiento en una vivienda del barrio Chacra 30. El operativo, dispuesto por la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial, contó con la intervención de la División Brigada de Investigaciones, efectivos de la Comisaría N° 43, la DO.CRE-SMA y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).

Durante la diligencia, se procedió a la identificación de cuatro personas mayores de edad que se encontraban en el domicilio. Como resultado de la inspección, se secuestró una prenda de vestir vinculada a la causa investigada. Asimismo, se confirmó que uno de los presentes tenía una orden de captura vigente por un hecho de robo con efracción ocurrido en 2024.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, él y otro sospechoso por el hecho investigado fueron demorados y trasladados a la Comisaría 43 del barrio El Arenal, donde quedaron alojados a la espera de la audiencia de formulación de cargos, que se realizó el miércoles.

Durante la instancia, el fiscal del caso Hernán Scordo y la asistente letrada Lucía Lucero formularon cargos al principal investigado, por intentar matar a un hombre con quien tenía conflictos previos, cuando se lo cruzó en la vía pública.

fiscal hernan scordo.jpg

Según detallaron, todo ocurrió el 18 de agosto, en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes, cuando cerca de las 19:30, la víctima caminaba junto a un familiar por calle Cerro Wayle e ingresó a la Plaza del Sol, donde se encontró con el imputado, con quien mantenía conflictos previos.

En ese momento, el imputado -identificado como "J.E.L."- se aproximó y le advirtió: “Te voy a matar”. Luego, extrajo de su campera un arma calibre 22 con tambor plateado y gatilló en cinco ocasiones a corta distancia, sin que se produjeran detonaciones.

Al notar la falla que impidió los disparos, la víctima se abalanzó sobre el agresor para intentar desarmarlo. Fue entonces que el imputado gatilló por sexta vez, produciéndose un disparo que de igual modo falló. Luego, "J.E.L" escapó en dirección a su vivienda, donde fue detenido por la Policía el martes.

La conducta del imputado fue calificada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.

san martin de los andes centro

Detenido

Scordo y Lucero pidieron 3 meses para completar la investigación y el mismo plazo de prisión preventiva, a partir el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a víctima y a testigos.

“El imputado gatilló cinco veces, sin éxito; luego gatilló una sexta vez y salió un disparo. Si lo pensamos desde los riesgos procesales, tenemos claramente un riesgo sobre la integridad de la víctima”, explicó el fiscal del caso, quien también destacó que el riesgo de entorpecimiento del proceso se presenta en la necesidad de resguardar a los testigos y en que ocultó el arma utilizada.

La jueza Laura Barbé consultó respecto de la disponibilidad de alojamiento para el imputado y el fiscal informó que, de acuerdo con las comunicaciones mantenidas con autoridades del Poder Ejecutivo, podría ser derivado a una comisaría de Zapala. Así, la magistrada tuvo por formulados los cargos y dictó la medida cautelar requerida, aunque por un mes.