Violento crimen sin sospechosos: ¿Qué dice la autopsia del hombre asesinado en Senillosa?

Se recibió un informe preliminar de autopsia que aporta detalles sobre la muerte del hombre de 42 años, hallado apuñalado a metros de su casa.

A poco más de 36 horas desde el hallazgo del cuerpo de un hombre apuñalado en Senillosa , se conocieron detalles sobre su muerte, pero aún no hay sospechosos detenidos. Policía y Fiscalía continúan con diligencias importantes este jueves en el lugar del hecho.

Cabe recordar que el hombre de 42 años fue hallado herido y tirado en la calle Emilio Díaz por vecinos el martes por la noche, pasadas las 22. Los testigos llamaron rápidamente a los efectivos de Comisaría 11, quienes se hicieron presentes y verificaron la información, encontrando a la víctima con una herida de lo que sería un arma blanca en su abdomen .

Rápidamente, se convocó a personal del hospital local, que lo trasladó hasta el centro de salud, pero ya no se pudo hacer nada. Durante el trayecto, el hombre falleció.

Hospital Senillosa.jpg

Este jueves, fuentes judiciales confiaron a LMNeuquén que el informe preliminar de autopsia que se le entregó al fiscal Andrés Azar -que quedó a cargo de la causa- indica que la víctima murió efectivamente por una herida de arma blanca que recibió cerca de una de sus axilas, por lo que le llegó a lesionar el corazón y así provocó el deceso.

El domicilio quedó consignado tras el hecho y este jueves se reanudaron las tareas de peritaje en el lugar. Aún no hay personas demoradas por el crimen.

El robo ya fue descartado

Por otro lado, se supo que se buscó por la cuadra cámaras de seguridad que puedan haber registrado lo ocurrido y se recolectaron testimonios de vecinos y familiares del fallecido para esclarecer el hecho.

La noticia causó conmoción y, lógicamente, mucho temor en los vecinos de Senillosa respecto a su seguridad. No obstante, sobre este punto, desde la Policía se indicó que está descartada la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo y que, al menos en principio, se habría tratado de una pelea que protagonizó la víctima. No obstante, todo es materia de investigación.

comisaria 11 senillosa policia

Un hombre fue asesinado a puñaladas por la ex pareja de su novia

En la madrugada de este jueves se registró un homicidio en barrio Sapere. Un hombre asesinó a puñaladas a la pareja de su ex. La Policía detuvo al presunto asesino que, de acuerdo a la información policial, se encontraba en situación de calle, pero aún no secuestró el arma blanca.

"La mujer que dio aviso por medio del sistema de alerta se encuentra bien, está aportando información", indicó el Jefe de la Comisaría Primera, Antonio Muñoz, al respecto de la mujer.

SFP Niveles sociales casas boca hue sapere toma casilla.JPG Sebastian Fariña Petersen

Luego de la activación de un botón antipánico, las autoridades encontraron a la víctima en la costa del río, gravemente herido y fue trasladado al hospital, pero no logró sobrevivir.

El trasfondo de violencia previo aún no está claro, pero como adelantó el comisario, tanto el presunto asesino como la víctima estaban en situación de calle, sin tener un lugar fijo para residir de manera permanente o transitoria, y un entorno seguro.