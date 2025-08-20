Investigan el homicidio de un hombre en Senillosa: fue encontrado apuñalado en la calle

La víctima falleció cuando era trasladado al hospital. Por el momento, no hay demorados por el crimen.

Los vecinos de la localidad de Senillosa tuvieron un violento despertar este miércoles, tras recibir la noticia sobre el presunto homicidio de un hombre en la localidad. La Policía y Fiscalía trabajan a contrarreloj para esclarecer el hecho y dar con su autor.

El comisario inspector Juan Barroso informó a LU5 que el hombre de 42 años fue hallado herido y tirado en la calle Emilio Díaz por vecinos el martes por la noche, pasadas las 22. Los testigos llamaron rápidamente a los efectivos de Comisaría 11, quienes se hicieron presentes y verificaron la información, encontrando a la víctima con una herida de lo que sería un arma blanca en su abdomen .

Rápidamente, se convocó a personal del hospital local, que lo trasladó hasta el centro de salud, pero ya no se pudo hacer nada. Durante el trayecto, el hombre falleció.

Por estas horas, Barroso indicó que aún no se conocen las circunstancias exactas de la agresión mortal y por eso no hay detenidos. El personal de investigaciones de Homicidios trabaja buscando registros de cámaras del sector y recolectando testimonios de vecinos y familiares del fallecido para establecer quién y dónde lo apuñalaron.

La noticia causó conmoción y, lógicamente, mucho temor en los vecinos de Senillosa respecto a su seguridad. No obstante, sobre este punto, Barroso indicó que está prácticamente descartada la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo y que, al menos en principio, se habría tratado de una pelea que protagonizó la víctima. No obstante, todo es materia de investigación.

El cuerpo ya fue trasladado a Neuquén capital, donde en el transcurso de este miércoles se realizará la autopsia al cuerpo, lo que también brindará más detalles clave. Además, se realizarán otras diligencias tendientes a esclarecer el hecho.

Aunque no se conoció aún la identidad del hombre, el jefe policial indicó que la víctima tenía familia y tres hijos menores de edad, y que su cuerpo fue hallado a pocos metros de su vivienda.

Murió mientras corría pidiendo ayuda

Días atrás, Cutral Co se vio conmocionado por un hecho similar. El asesinato de Kevin Osés (28) ocurrió alrededor de las 7:20 del jueves pasado, cuando el joven fue atacado con un arma blanca en las inmediaciones del bloque C3, sector conocido como grupo 4, del barrio ex 450 Viviendas (hoy Belgrano). Vecinos habían alertado a la Policía sobre la presencia de personas armadas en el barrio.

Según la acusación, el imputado le provocó a la víctima una herida mortal en el abdomen utilizando una daga de hoja de cuatro centímetros. Malherido, Osés intentó correr para pedir ayuda, pero se desplomó en plena calle. Los policías que lo interceptaron notaron la grave lesión y solicitaron una ambulancia, aunque el joven falleció antes de llegar al hospital.

Al día siguiente, la fiscal Mayra Febrer acusó al presunto autor, Pablo Hugo Guayquillán, como autor de homicidio simple. La acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) incluyó el pedido de prisión preventiva por 4 meses (mismo plazo de investigación) por la existencia de riesgo de entorpecimiento.

Si bien la jueza Vanesa Macedo Font avaló el tiempo solicitado para el proceso investigativo, y consideró que existían riesgos procesales, determinó que el imputado quedara en prisión por dos meses.