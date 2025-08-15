Murió mientras corría pidiendo ayuda: quedó preso el acusado de asesinar al hombre de Cutral Co

El presunto asesino quedó detenido por homicidio simple. El Ministerio Público Fiscal (MPF) advirtió el asesinato se cometió con una daga de cuatro centímetros.

En medio de la conmoción por un asesinato en Cutral Co , donde la víctima recibió una herida en el abdomen y murió mientras corría para pedir ayuda, el único sospechoso, Pablo Hugo Guayquillán quedó imputado por homicidio simple. La acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) incluyó el pedido de prisión preventiva por la existencia de riesgo de entorpecimiento.

De esta manera, el hombre fue formalmente acusado en calidad de autor del homicidio de Kevin Osés , el joven de 28 años que fue hallado sin vida la mañana del jueves en uno de los pasillos del barrio Belgrano de la localidad de la comarca petrolera.

Inicialmente, trascendió que la víctima había sido ultimada de un balazo en el marco de un tiroteo, pero las pericias confirmaron que la muerte fue producto de una puñalada.

Rápido avance en la investigación sobre el asesinato de Cutral Co

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Mayra Febrer, acusó a Guayquillán por homicidio simple en calidad de autor, por darle muerte a la víctima utilizando un arma blanca.

La representante del MPF describió la teoría del caso y detalló los pormenores. El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 del jueves, cuando Osés fue atacado con un arma blanca en las inmediaciones del bloque C3, sector conocido como grupo 4, ex 450 Viviendas. Vecinos habían alertado a la Policía sobre la presencia de personas armadas en el barrio.

Según la acusación, el imputado le provocó a la víctima una herida mortal en el abdomen utilizando una daga de hoja de cuatro centímetros. Malherido, Osés intentó correr para pedir ayuda, pero se desplomó en plena calle. Los policías que lo interceptaron notaron la grave lesión y solicitaron una ambulancia, aunque el joven falleció antes de llegar al hospital.

En tanto, Febrer solicitó un plazo de cuatro meses de investigación y el mismo tiempo para la prisión preventiva por los riesgos de entorpecimiento de la investigación. Si bien la jueza Vanesa Macedo Font avaló el tiempo solicitado para el proceso investigativo, y consideró que existía riesgos procesales, determinó que quedara en prisión por dos meses.

De acuerdo al medio Cutral Co al Instante, al no haber plazas en las comisarías de Cutral Co y Plaza Huincul, la fiscal propuso que se lo alojara en la comisaría 9 de Picún Leufú. De todas maneras, aún no estaría resuelto dónde quedaría detenido.

¿Qué dijo la Policía?

Pasado el mediodía, el comisario inspector Walter Troncoso, de Seguridad Interior Cutral Co-Plaza Huincul, precisó algunos detalles: en cercanías de calles Ejército Argentino y San Luis, luego de un aviso al comando que indicaba sobre la presencia de "personas armadas" que andaban por el barrio personal de la Comisaría 15 se acercó a verificar la situación.

Por su parte, durante el patrullaje vieron a un hombre que comenzó a correr por el interior de la barriada tras notar la presencia policial, por lo que salieron en su procura. "Cuando se logra darle alcance, el mismo se desvanece en el lugar", relató Troncoso.

Al revisarlo, los efectivos notaron a simple vista una lesión sangrante en su tórax, por lo que de inmediato se convocó una ambulancia del hospital local. El personal médico lo asistió allí mismo, pero al tomarle los signos vitales se percataron de que era demasiado tarde: el herido había fallecido.

La investigación se activó de inmediato. La Policía realizó múltiples entrevistas en la zona y recopiló imágenes de cámaras de seguridad aportadas por vecinos. Con estos datos, lograron identificar al presunto autor del crimen, quien fue detenido en tiempo récord.