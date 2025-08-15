José de San Martín tampoco pudo gambetear a la motosierra

En coincidencia con el 175 aniversario de la muerte del prócer, el gobierno cerró el Instituto Nacional San Martiniano. Munición gruesa en la batalla cultural.

Como un signo de los tiempos, en ocasión de conmemorarse este 17 de agosto un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín , la motosierra ni siquiera tuvo piedad con el General , a quien en Argentina se considera “Padre de la Patria”. Días previos a esta efeméride, el gobierno de Javier Milei dispuso el cierre del Instituto Nacional San Martiniano , echó a su titular por WhatsApp y convertirá a este organismo en un museo .

Si el gobierno nacional pudiese haber disuelto al Instituto lo hubiese hecho, seguramente, pero una norma legal le impide hacerlo . La medida cobra un especial significado y bien podría trazarse una analogía con el clima político que llevó a San Martín a buscar el sosiego del exilio francés por las desventuras políticas de aquella época. Cierta semejanza guarda el país de aquel entonces con el actual .

El teniente coronel retirado e historiador Claudio Morales Gorleri ya no será presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano que, por decisión de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural fue removido y la institución será reducida a Museo Nacional Sanmartiniano . Liquida entonces el gobierno libertario el principal enclave de estudio académico relacionado a la obra y pensamientos de San Martín .

El cargo de Morales Gorleri era ad honórem, al igual que el de los veintiséis académicos del extinto Instituto. La nueva disposición del gobierno nacional dice que el ahora museo tendrá un director que percibirá un salario por su tarea. Curiosa señal oficial de la supuesta animadversión por todo lo que atente al desequilibrio fiscal.

La batalla cultural del gobierno de Milei enhebra un nuevo jalón, aun cuando se cargue un organismo como el que cerró y en el cual nadie se había atrevido a tanto. Otra curiosidad: esta batalla también dirigió sus tanques y caballería con uno de los estrategas emblemáticos de esta nación.

col3 Teniente coronel retirado e historiador Claudio Morales Gorleri, removido del Instituto Nacional Sanmartiniano.

Jorge Luis Borges escribió sobre el prócer en un memorable poema aparecido en Cuaderno San Martín, por primera vez, en 1929. Varios años más tarde, al recordar aquella pieza dijo: (…En cuanto al general San Martín (escribí yo entonces) ya es un general de neblina para nosotros, con entorchados y medallas y charreteras de humo...)

La neblina a la que refería Borges, se aclaró, no era una alusión peyorativa, sino que estuvo destinada a graficar una dimensión que iba más allá del bronce. Pero la metáfora bien podría encajar en una neblina que parece por estas horas cubrir al país con una densa cerrazón. No como fenómeno meteorológico, sino como una metáfora, aclárese.