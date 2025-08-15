Cayó un ladrón vinculado a un violento robo a un empresario de Villa Regina

El presunto ladrón fue detenido en el oeste neuquino. Ahora, se debe aguardar su extradición y posiblemente quede en prisión preventiva.

Un ladrón que era buscado por la Policía y la Justicia de Río Negro cayó finalmente en el oeste de Neuquén capital. El sospechoso fue encontrado en su propio comercio y se lo vincula a un robo a un empresario de Villa Regina . Cómo se llegó a él.

En diálogo con LMNeuquén, el comisario Marcelo Aquito, jefe de la División Recaptura de Evadidos, informó que se llegó a esta persona a raíz de un pedido de colaboración que recibieron de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Villa Regina.

El sospechoso fue identificado como uno de los autores de un violento robo que sufrió un empresario inmobiliario de la localidad rionegrina, quien a principio de año fue sorprendido por tres delincuentes en su propia casa, que lo amenazaron con armas blancas y así le robaron una gran cantidad de dinero y otros objetos de valor.

Los investigadores de Río Negro realizaron un minucioso trabajo de investigación y lograron dar con dos de los ladrones, que pronto fueron acusados por el hecho de robo en poblado y en banda. Sin embargo, no lograban dar con el tercero, a quien tenían identificado como vecino de Neuquén.

Así fue que solicitaron la colaboración de sus pares neuquinos, que comenzaron a hacer diversas averiguaciones y tras largas horas de tareas de vigilancia, dieron con el sospechoso.

Comisaria 35 Villa Regina.jpg

Para su sorpresa, Aquito confió que constataron que el presunto ladrón había abierto hace pocos días una barbería en la calle Godoy y que se hacía pasar por su hermano. Así lo comprobaron otros efectivos que, en el marco de una campaña de seguridad con comerciantes, pasaron a hablar con el sospechoso, quien "daba el nombre y DNI de su hermano, se sabía todos sus datos y tienen un parecido físico".

No obstante, gracias a algunas características específicas como lo son los tatuajes que posee el delincuente, el Grupo Recaptura estaba seguro de su identidad y el jueves alrededor de las 20 concretó su detención.

En un principio, el joven de 27 años insistió en identificarse como su hermano, aunque no se resistió a ser esposado, por lo que se lo llevó demorado para constatar sus datos. Finalmente, "él mismo admitió que se trataba de la persona buscada", contó Aquito.

Por estas horas, el ladrón permanece detenido y a la espera de la extradición que deberán tramitar entre la Justicia neuquina y la rionegrina.

Capturaron al último prófugo de un asesinato en Tucumán

Tras una minuciosa investigación y varios días de seguimiento discreto, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro detuvo en General Roca la semana pasada a Carlos Fabián Mercado, un joven de 26 años que se encontraba prófugo por un homicidio cometido en octubre de 2024 en San Miguel de Tucumán.

El procedimiento se concretó el jueves al mediodía, en la intersección de Ruta 22 y calle Humberto Canale, donde Mercado se desempeñaba como vendedor ambulante. Personal policial vestido de civil lo interceptó sin generar exposición pública ni resistencia, luego de confirmar su identidad.

vendia alfajores y habia cometido un asesinato en tucuman

Según pudo reconstruirse, Mercado llevaba varios meses instalado en el barrio rural Chacramonte, al sur de la Ruta 22. Durante ese tiempo, agentes de la Brigada realizaron tareas de inteligencia en la zona, con recorridas encubiertas y vigilancia constante, hasta dar con información certera sobre sus movimientos.

La captura fue notificada de inmediato a la Sección Homicidios de la Policía de Tucumán, que mantenía activa una orden de captura nacional. Por el momento, el detenido permanece alojado en una unidad policial de General Roca, a disposición de la Justicia.