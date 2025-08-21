Resolvieron trasladar a Neuquén a la acusada de atropellar y matar a Elizabeth Martínez

Claudia Soledad Silva, imputada por el incidente vial ocurrido en Centenario, está detenida en Cipolletti. Será trasladada posiblemente este jueves.

Claudia Soledad Silva, acusada de atropellar y matar a una automovilista se refugió en Cipolletti, donde la detuvieron. Será extraditada a Neuquén, donde investigan el hecho.

El juez de Garantías de Cipolletti Juan Pedro Puntel resolvió la extradición a Neuquén de Claudia Soledad Silva , la joven de 24 años que fue detenida en Cipolletti , acusada de haber cruzado un semáforo en rojo, embestido y atropellado en Centenario a Elizabeth Martínez , una motociclista a la que dejó tirada sin prestarle ayuda.

La mujer fue apresada en un allanamiento realizado el miércoles en un domicilio del barrio Almirante Brown, y quedó alojada en un calabozo de la Subcomisaría 68, ubicada en el Distrito Vecinal Norte (DVN).

En la mañana de este jueves se conoció que la justicia neuquina había solicitado su extradición, por lo que en forma urgente se avanzó en la ejecución del trámite.

Audiencia de la mujer que mató a Elizabeth Martinez

La audiencia se llevó a cabo en horas del mediodía en los tribunales cipoleños, con la participación de la defensora Oficial Cecilia Ibáñez, que no planteó objeciones para su traslado, lo mismo que la fiscal Jessica Montenegro, que solo pidió aclaraciones acerca de su nuevo lugar de residencia.

Dijo que se mudó a Cipolletti

Silva ingresó esposada a la sala acompañada por una mujer policía. Se mostró tranquila cuando brindó sus datos personales y optó por mantener silencio.

A instancias de la fiscal Montenegro, la chica precisó que su actual dirección es Ecuador 175, lugar donde fue detenida, y donde se radicó junto a su pareja y su hijo, de acuerdo a lo que manifestó en la audiencia.

El magistrado leyó el oficio recibido por la justicia neuquina en la que se informó que ya está designada la comisión policial con personal femenino que concretará la medida de extradición, posiblemente en el transcurso de este jueves. Definieron incluso el vehículo en la que la llevarán, una camioneta Toyota de la fuerza de la vecina provincia.

El escandaloso video de hace tres años

El caso de la joven de 24 años que atropelló y mató a Elizabeth Martínez en la Ruta 7 tiene un nuevo capítulo. Un polémico video que data de enero de 2022 surgió como evidencia. LMNeuquén había publicado la noticia en ese entonces.

En el video puede verse a la joven junto con un grupo de amigos transitando la avenida Mosconi (ex ruta 22) a gran velocidad y cruzando semáforos en rojo.

El video sale de una historia de Instagram de la imputada. En él se escucha al grupo de jóvenes gritar y festejar las osadas maniobras del conductor. "Nos vamos a morir", exclama una voz femenina que sería la de la imputada.

Jóvenes cruzan semáforos en rojo.prproj.mp4

"¿Lo paso, lo paso?", pregunta el conductor mientras baja la velocidad detrás de otro auto con el semáforo de la intersección de la Avenida Mosconi con la calle Solalique en rojo. Lo sigue la respuesta: "Sí amigo, pasalo". Inmediatamente, el vehículo en el que circulaban los jóvenes adelantó al otro conductor por el carril derivador de la derecha y pasó en infracción.

En el siguiente fragmento del clip se los ve pasar el semáforo de Bejarano en intersección también con la ex Ruta 22, mientras festejan las maniobras temerarias.