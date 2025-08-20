Quedó detenida la joven que atropelló y mató a Elizabeth Martínez en Ruta 7

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi ordenó la detención de la mujer acusada por causar la muerte de la motociclista, luego de cruzar un semáforo en rojo y embestirla en Centenario.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi ordenó la detención de la mujer que fue acusada por causar la muerte de Elizabeth Martínez, quien circulaba a bordo de una moto cuando fue embestida por la conductora luego de cruzar un semáforo en rojo con su auto en Ruta 7 , en Centenario.

La detención se materializó este miércoles al mediodía en Cipolletti. Fue luego de considerar que, con el avance de la investigación y tras la formulación de cargos, surgió nueva evidencia que incrementa los riesgos procesales en torno a la mujer imputada, C.S.S.

Actualmente, permanece detenida en la vecina localidad y la fiscal del caso inició el proceso de extradición hacia Neuquén, que tiene un plazo máximo previsto de 10 días.

El pasado 2 de agosto el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la fiscal Inaudi le formuló cargos. De acuerdo a la investigación preliminar realizada en conjunto con la Policía provincial, el hecho ocurrió el día anterior alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de Ruta provincial 7 y calle 5, a la altura del cementerio de la ciudad.

Elizabeth Martínez El 1° de agosto, Elizabeth Martínez falleció a bordo de su moto cuando fue impactada por un auto en Ruta 7.

La imputada cruzó un semáforo en rojo en un Volkswagen Vento mientras circulaba por la ruta en sentido sur-norte y embistió a Martínez, quien manejaba una moto Mondial 110 c.c y cruzó la ruta en sentido este-oeste con la luz verde del semáforo. Como consecuencia de las lesiones que sufrió, la motociclista falleció en el lugar.

La fiscal del caso remarcó en la audiencia que la acusada no estaba habilitada para conducir, y que luego de impactar la moto de la víctima, se dio a la fuga y no lo socorrió. Después, se presentó en la sede policial.

El delito que le atribuyó fue homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por darse a la fuga y no intentar socorrer a la víctima, por conducir sin estar habilitada por autoridad competente, por violar la señalización del semáforo y por hacerlo con culpa temeraria, en calidad de autora.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos, el pedido de medidas cautelares y estableció el plazo de investigación en cuatro meses.

El último antecedente

El pasado fin de semana, la joven se vio involucrada en un escándalo cuando fue increpada por vecinos de Centenario. Fue en un operativo de rutina en conjunto de inspectores municipales y efectivos de la Comisaría Quinta el domingo a la madrugada, cuando un Volkswagen Gol fue demorado tras intentar esquivar el control.

Su conductor, un joven, dio positivo en el test de alcoholemia. Hasta ahí podría parecer lo que sucede habitualmente los fines de semana: conductores que no pasan el test de alcoholemia y el secuestro del vehículo. Pero la película no terminó ahí y tuvo pasajes increíbles e indignantes.

Lo que nadie esperaba era que la acompañante del vehículo fuera la misma mujer imputada semanas atrás por haber atropellado y matado a Elizabeth Martínez. Fuentes consultadas por LMNeuquén dieron cuenta que la mujer se bajó de muy malos modos y que comenzó a agredir a los inspectores municipales y que habría pagado ya una multa de 50 millones de pesos, algo incomprobable de sus dichos, pero que comenzó a calentar el ambiente. "Estaba también alcoholizada y empezó a agredir, más allá de que ella no manejaba", dijeron.