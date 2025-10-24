Hay lista de espera para contratar Starlink: cuáles son las alternativas y qué planes ofrecen

El sistema satelital más buscado del país enfrenta saturación en distintas zonas del país.

El desembarco de Starlink en Argentina generó un interés de manera inmediata, sobre todo en zonas rurales y regiones donde la infraestructura tradicional no llega. El sistema permite conectarse mediante una red de satélites de órbita baja , que ofrecen alta velocidad y baja latencia. Pero la capacidad de cada satélite es limitada y hay lista de espera. En este contexto , comienza la búsqueda de nuevas opciones.

Es que solo puede atender un número determinado de usuarios por zona. Cuando esa capacidad se satura, la empresa bloquea nuevas activaciones y aplica lis tas de espera para mantener la calidad del servicio.

Este escenario se repite en el país, con usuarios que compraron el kit de instalación pero no logran activar la conexión. La situación refleja la tensión entre la expectativa generada por la innovación y los límites técnicos de una red que aún está en expansión.

Pero la realidad es que hasta que se lancen nuevos satélites o se amplíen las estaciones terrestres, las zonas más demandadas —como el AMBA, Córdoba o Neuquén— seguirán con cupos restringidos.

Qué significa estar en lista de espera

Estar en lista de espera implica haber adquirido el equipo sin poder activar el servicio. La empresa ordena las solicitudes bajo el criterio de “primer llegado, primer servido”, y notifica por correo cuando hay disponibilidad. Los plazos son inciertos y varían según la región.

Starlink (1).jpg La lista de espera de Starlink crece y miles de usuarios aguardan conexión.

Algunos usuarios optan por “espera activa”, una estrategia que combina seguimiento constante y flexibilidad. Esto incluye ingresar al portal oficial para verificar si se liberó capacidad en su área, estar atentos a notificaciones y, en algunos casos, mover la ubicación del domicilio dentro del rango de cobertura para aprovechar zonas menos saturadas.

El sistema de Starlink incorpora además un “modo espera” pago, que permite conservar el lugar en la lista sin pagar la tarifa completa, algo útil para quienes desean mantener prioridad sin incurrir en gastos innecesarios.

Pese a las demoras, la empresa continúa ampliando su red: cada lanzamiento de satélites incrementa la capacidad y reduce parcialmente las filas virtuales, aunque la demanda se mantiene alta en los centros urbanos.

Cuáles son las alternativas para contratar internet satelital

Mientras Starlink gestiona su saturación, otros proveedores buscan captar a los usuarios en espera. En Argentina ya operan Orbith, HughesNet, Eutelsat y Gallus, todos enfocados en servicios satelitales para zonas rurales o empresas.

Orbith, de origen argentino, ofrece planes económicos mediante satélites geoestacionarios, una tecnología más antigua pero estable.

HughesNet y Eutelsat priorizan la conectividad empresarial, aunque con velocidades inferiores.

En paralelo, Omnispace y DirecTV con Amazon preparan su ingreso al mercado local, con proyectos que incluyen conectividad 5G satelital e Internet doméstico.

internet 5g

Estas alternativas permiten reducir la dependencia de un único proveedor y ofrecen una solución temporal mientras la red de Starlink amplía su cobertura. Para muchos usuarios, contratar un servicio complementario es la mejor forma de mantener la productividad sin resignar conectividad.

Desde comienzos de 2025, la Argentina se posicionó entre los países con más solicitudes activas de Starlink. La combinación de brecha digital y expectativa tecnológica explica por qué tantos argentinos esperan por su conexión.

El desafío para la empresa de Elon Musk será equilibrar esa demanda con su capacidad operativa. La promesa de Internet satelital de alta velocidad sigue en pie, pero la realidad actual muestra un sistema en construcción, con cupos limitados y tiempos inciertos.