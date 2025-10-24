Neuquén: Qué dice el pronóstico para este fin de semana de elecciones

Se prevé un descenso de la temperatura en la región por el ingreso de aire frío y las nevadas en la región cordillerana. Cómo estará el domingo.

Todo lo que no fue ventoso septiembre, parece que lo fue octubre. Para este fin de semana de elecciones legislativas en todo el país, se espera en Neuquén un descenso de la temperatura, viento y tiempo inestable.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) anticipa que se mantendrá el anunciado ingreso de aire frío con viento del sudoeste. En Cordillera se esperan períodos húmedos con lluvias y nevadas, especialmente durante el fin de semana. En los valles, meseta y costa se prevén tardes templadas. Para el domingo de elecciones comenzará a ingresar aire polar con viento del sur sudeste . Hacia la noche y durante el lunes aumentará la probabilidad de lluvias y chaparrones en toda la región. Sí, anunciaron frío. En meseta, centro de Neuquén y sur de Río Negro habrá probables neviscas y lluvias. También pronosticaron probabilidad de heladas.

Por su parte, el Servicio Metereológico Nacional ( SMN ) prevé un desmejoramiento y descenso de la temperatura a partir del domingo. Para este sábado anticipa que el cielo estará algo nublado durante gran parte de la jornada, con una temperatura que arrancará en la madrugada en 7 grados con viento de leve a moderado y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Por la mañana de la víspera de las elecciones la temperatura ascenderá a los 10 grados y el viento se mantendrá en las mismas condiciones. Hacia la tarde la temperatura alcanzará los 20 grados de máxima y el viento soplará hasta los 31 kilómetros por hora. En horas de la noche la temperatura descenderá a los 17 grados y habrá viento débil.

Viento (2).JPG Maria Isabel sanchez

Así estará el tiempo el domingo

Estará fresco a la hora de votar en Neuquén. Según el SMN, por la madrugada la temperatura estará en los 11 grados, viento débil y cielo mayormente nublado que se extenderá buena parte del día. En la mañana ascenderá a 14 grados con viento hasta moderado del sector Sudoeste. Por la tarde la temperatura llegará a los 16 grados de máxima, con viento de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Pero el peor momento llegará por la noche, cuando cierren los comicios, porque se prevén lluvias aisladas, descenso de la temperatura a los 11 grados y viento muy fuerte. Se esperan ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

SFP Clima lluvia nubes (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

En tanto que la AIC anticipa para el domingo cielo cubierto durante el día con una temperatura máxima de 19 grados mientras que por la noche pronosticó lluvias y chaparrones con una temperatura de cero grados y viento y ráfagas fuertes.

Par el lunes se prevé que continúe el tiempo inestable en la región. Pronosticaron lluvias aisladas durante todo el día con una mínima de 8 grados y una máxima en el orden de los 17 grados.