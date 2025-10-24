Elecciones 2025: las oficinas del Registro Civil entregarán DNI este domingo

El Registro Civil de Neuquén recibió más de 2.500 DNI en las últimas semanas y aún resta entregar gran cantidad de ejemplares antes de las elecciones.

Este domingo, en el marco de las elecciones legislativas , la dirección provincial de Registro Civil, anunció que las oficinas estarán abiertas al público para que aquellos que aún no hayan retirado su DNI puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

La dirección provincial de Registro Civil, dependiente del ministerio de Gobierno, informó a los neuquinos que las oficinas permanecerán abiertas durante la jornada del domingo. La decisión de brindar atención al público en horario especial se debe a que durante las últimas semanas, el Registro Civil recibió más de 2.500 documentos para su entrega directa y muchos de ellos aún no han sido retirados.

A pesar de que la oficina provincial estuvo atendiendo con horarios extendidos para lograr entregar los documentos de identidad a la mayor cantidad de ciudadanos posible antes de los comicios, aún restan ejemplares por entregar y para ello mantendrá abiertas dos oficinas en Neuquén capital y siete en el interior.

Según los datos provistos por la justicia electoral federal, este domingo más de 580 mil electores están habilitados para emitir su voto en las elecciones 2025 en la provincia de Neuquén. Específicamente, el padrón definitivo registra un total de 581.437 personas en condiciones de sufragar.

En qué oficina retirar el DNI

El organismo, anunció que podrán retirarlo en la sede ubicada en San Martín 756 de Neuquén capital en el horario de 8 a 18, quienes hayan tramitado su nuevo DNI o la renovación del documento en alguna de las siguientes oficinas:

1ra. Sección (12 de septiembre 755)

2da. Sección (Río Diamante y Juan XXIII)

4ta. Sección (Av. Olascoaga 1290)

7ma. Sección (Salta 227)

Registro Civil Limay (Ambrosetti 1650)

Registro Civil Don Bosco II (Ignacio Rivas y Domene)

Registro Civil Islas Malvinas (Batilana 1230)

Registro Civil Confluencia (Cerro Catedral y Correntoso)

Registro Civil Yrigoyen (Yrigoyen 56)

Registro Civil Móvil

Por otra parte, los ciudadanos que hayan realizado el trámite en las oficinas Gran Neuquén, ETON, El Progreso y oficina Hospital Heller, podrán retirar su DNI en la sede ubicada en calle Rodhe al 1.110, entre las 8 y las 18.

entrega dni Los neuquinos podrán retirar su DNI en la oficinas del Registro Civil correspondiente.

En tanto los habitantes del interior de la provincia también tendrán la posibilidad de retirar sus ejemplares: